El SAT recordó que solamente las compras con tarjetas de crédito y débito participan en el sorteo fiscal. Ayer inició oficialmente el Buen Fin 2021 que terminará el próximo 16 de noviembre. Además ...

El SAT recordó que solamente las compras con tarjetas de crédito y débito participan en el sorteo fiscal. Ayer inició oficialmente el Buen Fin 2021 que terminará el próximo 16 de noviembre. Además de los descuentos, uno de los mayores atractivos del evento es el sorteo fiscal organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Recientemente, el fisco dio a conocer los requisitos para participar. Como negocio, podrán participar personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios y reciban como medios de pago tarjetas de crédito o de débito emitidas por instituciones bancarias participantes, durante el periodo del 10 al 16 de noviembre de 2021.

Deberán registrarte en el portal El Buen Finwww.elbuenfin.org antes del 09 de noviembre de 2021.

Estar al corriente en las obligaciones fiscales, contar con opinión de cumplimiento positiva (32-D).

Contar con buzón tributario habilitado.

Los ingresos en el ejercicio 2020 deberán ser de hasta 5 millones de pesos.

Contar con una terminal punto de venta activa (TPV), proporcionada por una institución bancaria participante.

Por su parte, podrán participar los consumidores que compren con tarjetas participantes en los establecimientos inscritos.

Algunas excepciones

Hay que prestar atención a las tarjetas participantes. En conferencia de prensa, Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), explicó que solamente participan las tarjetas de crédito y débito; es decir, las departamentales no formarán parte del sorteo. Cardona también dijo que se espera que las compras con tarjetas departamentales puedan participar en la edición del próximo año. Además, en entrevista con La Jornada, Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente del SAT, dijo que no todos los comercios ofrecen la oportunidad de participar en el sorteo. Solamente 87 mil negocios de los 103 mil que participarán en el Buen Fin darán la opción de participar. Zambrano recomendó a los contribuyentes ingresar al sitio www.gob.mx/sorteoelbuenfin para verificar qué tarjetas y negocios sí participan.

Algunas consideraciones

Los comercios deberán de contar al menos con una venta desde $250 pesos con tarjetas de débito y crédito participantes.

Deben invitar a sus clientes a realizar sus pagos con tarjetas de débito y crédito participantes, ya que sus compras también participan en el Sorteo.

Los comercios pueden ganar un premio insignia de 360 mil pesos y uno de los 4,987 premios de 20 mil pesos.

Por su parte, los tarjetahabientes pueden ganar un premio insignia de 250 mil pesos o uno de los 321,260 premios desde 500 pesos hasta 20 mil pesos.

A partir del 13 de diciembre se podrán consultar los ganadores.

Los premios serán depositados directamente en la cuenta de la Terminal Punto de Venta en el caso de comercios, y para los tarjetahabientes en la cuenta vinculada con la tarjeta de débito o crédito con la cual se efectuó la compra. En ambos supuestos, estos serán pagados antes del 24 de diciembre.

Con información de Infobae y La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/11/economia/sat-sorteo-solo-con-plasticos-y-no-en-todos-los-negocios/ https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/10/buen-fin-2021-estas-son-las-tarjetas-que-no-participaran-en-el-sorteo-millonario-del-sat/

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