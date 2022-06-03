Las personas dadas de alta en el RFC tienen distintas alternativas para poder obtener la CSF de manera remota El SAT informó que las personas dadas de alta en el RFC tienen distintas alternativas p...

Las personas dadas de alta en el RFC tienen distintas alternativas para poder obtener la CSF de manera remota El SAT informó que las personas dadas de alta en el RFC tienen distintas alternativas para poder obtener la CSF de manera remota. Con la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que los datos del receptor, como su régimen fiscal y su código postal, coincidan con los del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Por eso, las empresas están exigiendo a los trabajadores su Constancia de Situación Fiscal (CSF). Esto lo hacen para tener certeza de que los datos plasmados en los CFDI de nómina son los correctos, y así puedan aplicar las deducciones correspondientes. En este contexto, el SAT publicó un comunicado en el que indicó que trabajadores de distintas empresas están acudiendo a sus oficinas para tramitar su CSF, la cual contiene información requerida por el empleador para la correcta emisión de la nómina.

Alternativas para poder obtener la CSF de manera remota

Por eso, la autoridad fiscal informó que las personas dadas de alta en el RFC tienen distintas alternativas para poder obtener la CSF de manera remota. Es decir, sin acudir a sus oficinas. Las alternativas que expuso el SAT son las siguientes:

Portal del SAT

Ingresar al portal del SAT, a la sección de Otros trámites y servicios, dar clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal. Solo se necesita el RFC y Contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.

SAT Móvil

Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a internet. Solo se necesita el RFC y Contraseña.

SAT ID

Ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a internet. Se necesita:

Identificación oficial vigente.

RFC a 13 posiciones.

Correo electrónico personal.

Número de teléfono celular a 10 posiciones.

Empresas con más de 400 empleados

La autoridad fiscal indicó que para empleadores con más de 400 trabajadores, el representante legal puede solicitar apoyo masivo en el correo electrónico [email protected]. El apoyo consiste en establecer un horario específico para entregar las constancias a cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de manera personal y contra identificación oficial. Cuando se trate de más de 1,000 constancias, el SAT las entregará en las oficinas de la empresa o establecimiento. Los contribuyentes que lo deseen, también pueden acudir a las oficinas del SAT sin cita para obtener la CSF. Sólo se necesita llevar una identificación oficial. Puedes ver el comunicado que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 29 de mayo de 2022.