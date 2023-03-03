La Prodecon actuó como intermediario y testigo en la tramitación de los acuerdos entre la autoridad y el contribuyente La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que en los primeros dos meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 2 mil 288 millones de pesos mediante acuerdos con contribuyentes que regularizaron su situación fiscal. La Prodecon destacó que, al cierre de febrero pasado, se recibieron 425 solicitudes para buscar acuerdos conclusivos, lo que representa un aumento del 11,5% en comparación con el mismo período del año anterior. En su comunicado, la Prodecon explicó que actuó como intermediario y testigo en la tramitación de los acuerdos conclusivos, lo que facilitó que varios contribuyentes regularizaran su situación fiscal. Un acuerdo conclusivo es un medio alternativo que permite a los contribuyentes sujetos a auditorías fiscales solicitar la intermediación de la Procuraduría para resolver sus diferencias con el SAT y llegar a un acuerdo. El ombudsman fiscal subrayó que este mecanismo alternativo de solución de controversias evita que los contribuyentes recurran a un juicio con la autoridad fiscal, y exhortó a los pagadores de impuestos a optar por este mecanismo cuando estén siendo sujetos a facultades de comprobación por las autoridades fiscales federales.