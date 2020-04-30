El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó en entrevista que México tiene más de un plan emergente para enfrentar la crisis económica causada por covid-19. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, declaró mediante una entrevista para el medio El País que la reactivación de la economía mexicana comenzará en algunas entidades federativas a partir del 17 de mayo gracias al éxito de la jornada nacional de sana distancia. Esto es gracias a que existen localidades con una transmisión epidémica casi de cero, mientras que para las grandes ciudades, como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey comenzará a partir del primero de junio. México se encuentra en fase 3, etapa donde es más alto el contagio por coronavirus. A más de un mes de aislamiento, existe la preocupación de cómo se verá afectado el país económicamente después de que la curva de la pandemia se logré aplanar. Arturo Herrera, mencionó que en todo el mundo la economía se está viendo afectada, pero que en México como en otros países se esta esperando el rebote en forma de “V”, es decir, la recuperación financiera de la actual crisis. Indicó que esto dependerá de la curva pandémica, ya que entre más controlado esté el contagio, mayor posibilidad existe de que se termine con el aislamiento. Aunque la apertura del país sea gradual, señaló que aquellas empresas que estén mayormente conectadas a la cadena de valor de Estados Unidos se podrán incorporar antes, esto debido a que su reactivación económica será anticipada a la nuestra. Refirió que las cifras económicas del país se verán mayormente afectadas durante el segundo trimestre, debido al aislamiento de los meses completos de abril y mayo.

México no puede dar estímulos fiscales como EU o Alemania

Durante la entrevista, mencionó que las medidas del Banco de México son extraordinariamente importantes, ya que han dado mayor liquidez y garantía a los instrumentos tradicionales. Aseguró que el plan emergente no cuenta con los márgenes de maniobra para tener un programa de estímulo fiscal similar al que implementaron en España, Canadá, Alemania o Estados Unidos.

“Alemania o Estados Unidos tienen tasas de interés negativas, y Canadá tiene una tasa de 0.25%, mientras que en México la tasa de referencia es de 6%, es decir, 24 veces más alta que la de esos países, por lo que la situación es diferente”, señaló Herrera.

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Medidas financieras implementadas en México durante la crisis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que las medidas implementadas ante la crisis económica de SARS-CoV-2, que el gobierno mexicano está aplicando, consisten en un programa de 25 mil millones de pesos de créditos para el sector informal, otros 25 mil millones de pesos de créditos para el sector formal y otros 50 mil millones de pesos para la rehabilitación de 50 ciudades. Indicó que el porcentaje de estas medidas representan entre un 1.5 y 2 por ciento del PIB, el cual señaló que es alto para un país como el nuestro. Una de las lecciones más importantes del 2009 tiene que ver con que lo más importante no es el tamaño del estímulo, sino la capacidad de desplegarlo muy rápidamente y esa es la apuesta en la que estamos trabajando, señaló el encargado de las finanzas del país.

Apoyos del bienestar a jóvenes es una apuesta económica a la incorporación al mercado laboral

Herrera detalló que los programas de bienestar para los jóvenes tienen la finalidad de capacitarlos para que al concluir ese periodo se incorporen a la actividad económica. Mencionó que ese programa tiene una ampliación de dos o tres meses más, y lo comparó con lo que se está viendo en otros países como Alemania y Estados Unidos, en donde se está pagando una parte del salario, indicando que se opera a través de un mecanismo que ya existía.

Medidas para las personas que pertenecen al sector informal

El funcionario señaló que para las personas jóvenes que sean parte del sector informal, se otorgarán un millón de créditos. Además mencionó que si dividiéramos a la población en tres estratos, el primero por edad, que corresponde a la población de adultos mayores, los cuales probablemente ya se retiraron, es a ellos a quienes se les están dando recursos. El segundo representa a los jóvenes que apenas están por entrar al mercado laboral, a quienes se les a beneficiado con estas becas de capacitación. Y finalmente las personas del sector informal la cuales también van a recibir este tipo de apoyos.

Generación de empleos ante la pandemia de SARS-CoV-2

Respecto a esto, Herrera Gutiérrez señaló que los 2 millones de empleos que se incluyeron el Diario Oficial, están contemplados primordialmente en los créditos a la palabra destinados paras pymes que hoy dejaron de funcionar o están en problemas. Añadió que también se generarán empleos en los proyectos de infraestructura nuevos, en particular con los que tienen que ver con la Sedatu, en donde se planea invertir 50 mil millones de pesos. Y finalmente las últimas cifras laborales en donde se verán reflejadas, serán en la aceleración de los proyectos de infraestructura que hoy están detenidos. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/como-deberia-el-gobierno-enfrentar-la-crisis-economica-del-covid-19/

Línea de crédito entre el sector privado y el Banco Interamericano de Desarrollo

Respecto a la línea de crédito de 12 mil millones de dólares para micro, pequeñas y medianas empresas que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha abierto al sector privado, Arturo Herrera detalló que esta se había aprobado desde hace dos años. Agregó además que la Secretaría a su cargo funge como destinatario ante este tipo de organismos internacionales. Aclaró que la SHCP debe servir como puente permanente entre todos los actores de la economía con la finalidad de que estos sean escuchados. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/que-es-la-comision-mixta-de-seguridad-e-higiene-de-los-centros-de-trabajo/ Con información de El País.

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