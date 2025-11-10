La Reforma Fiscal 2026 ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aumenta el IEPS, se refuerzan las facultades del SAT y se crean nuevas obligaciones para empresas y plataformas digitales

La Reforma Fiscal 2026 ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Aumenta el IEPS, se refuerzan las facultades del SAT y se crean nuevas obligaciones para empresas y plataformas digitales

El Gobierno Federal oficializó la Reforma Fiscal 2026 con la publicación de los decretos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación del 7 de noviembre. Los cambios impactan la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IEPS, entre otros ordenamientos.

Fuente: Diario Oficial de la Federación, edición vespertina del 7 de noviembre de 2025.

Una reforma con impacto inmediato

Con esta publicación, los nuevos lineamientos fiscales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, salvo disposiciones con fechas específicas. El paquete fiscal redefine la estrategia de recaudación nacional e incorpora medidas orientadas a fortalecer el control tributario y la fiscalización.

Principales cambios en la Ley de Ingresos 2026

El monto de recaudación proyectado asciende a 10.19 billones de pesos, casi un billón más que en 2025. Este incremento refleja un esfuerzo significativo por ampliar la base tributaria y fortalecer las finanzas públicas.

Medida Descripción Aumento del IEPS a bebidas saborizadas Las cuotas casi se duplican, incluyendo versiones light y con edulcorantes. Nuevo impuesto a videojuegos con violencia Se aplicará una tasa del 8% a productos físicos y digitales con contenido violento o para adultos. Incremento en retención de ISR sobre intereses Sube la tasa de retención aplicada a personas físicas con ingresos por inversiones financieras. Programas de regularización y repatriación Se implementan esquemas para regularizar adeudos fiscales y repatriar capitales con una tasa fija del 15%. Mayores recargos y endeudamiento Se elevan las tasas de recargos por pagos extemporáneos y se autoriza un mayor nivel de endeudamiento público.

Nuevas facultades para el SAT en el Código Fiscal

El Código Fiscal de la Federación 2026 incorpora herramientas adicionales para el control de la evasión y la simulación fiscal. Destaca la creación de un procedimiento exprés contra contribuyentes que emitan facturas falsas, el cual permitirá suspender la capacidad de facturar desde el inicio de la revisión.

Se amplían las causas de cancelación o restricción de sellos digitales.

El SAT tendrá acceso más amplio a información financiera de los contribuyentes.

Las plataformas digitales deberán permitir el acceso en tiempo real a datos relacionados con obligaciones fiscales.

Ajustes importantes al IEPS 2026

La reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla los incrementos más amplios de los últimos años. El objetivo es aumentar la recaudación y desincentivar el consumo de productos considerados nocivos o de riesgo social.

Producto o servicio Medida aplicada Bebidas saborizadas (incluidas light) Incremento de casi el doble en la cuota actual. Cigarros y productos con nicotina Suben significativamente las cuotas e impuestos aplicables. Videojuegos con contenido violento o para adultos Se aplica una nueva tasa del 8%. Juegos con apuestas y sorteos Aumenta el impuesto para este tipo de actividades.

Ajustes en la Ley Federal de Derechos

La Reforma Fiscal también incluye adecuaciones a la Ley Federal de Derechos, orientadas principalmente a actualizar tarifas por servicios públicos y concesiones, buscando alinearlas con los costos reales de operación y mantenimiento.

Qué sigue para los contribuyentes

Con la publicación oficial, inicia la fase de preparación para empresas, profesionistas y personas físicas. Será necesario revisar los nuevos lineamientos y adecuar sistemas contables, políticas fiscales y procedimientos administrativos antes de la entrada en vigor del nuevo marco tributario el 1 de enero de 2026.