las instituciones bancarias podrán consultar en una base de datos de la SRE si el pasaporte presentado es auténtico A partir del 1 de marzo, los bancos en México aceptarán el pasaporte y la matrícu...

las instituciones bancarias podrán consultar en una base de datos de la SRE si el pasaporte presentado es auténtico A partir del 1 de marzo, los bancos en México aceptarán el pasaporte y la matrícula consular como documentos de identidad oficial. Esto lo informó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con Reforma, a pesar de su seguridad y confiabilidad, los dos documentos mencionados no eran reconocidos por las instituciones bancarias como documentos de identidad. Pero después de firmar un convenio con el Banco de México (Banxico), Ebrard Casaubón dijo que no era lógico que estos documentos que expide el Estado mexicano no fueran reconocidos.

"Todas las personas que tenemos pasaporte o deseen obtener un pasaporte para viajar e identificarse, también lo podrán usar en las instituciones bancarias y seguramente después en otras instituciones, si lo admiten los bancos es que es seguro", señaló.

En una ceremonia realizada en la SRE, el funcionario dijo que esta medida está pensada para apoyar a los migrantes. Esto se debe a que muchos de ellos al vivir en Estados Unidos no pueden tramitar su credencial de elector, y cuando llegan a territorio nacional no les aceptan la matrícula consular o el pasaporte en las instituciones bancarias. Imagen: Omar Bobadilla El 30 de enero se firmó el convenio, y la aceptación del pasaporte y la matrícula consular en los bancos estará a prueba durante febrero, y esto será oficial a partir del primero de marzo. Reforma indicó que los bancos podrán consultar en una base de datos de la SRE si el pasaporte presentado es auténtico. Esto se podrá hacer para reducir el riesgo de que se utilicen documentos apócrifos. Además, el pasaporte y la matrícula consular contienen medidas de seguridad que hacen muy difícil su falsificación, y éstas se han incrementado con la expedición de documentos electrónicos.