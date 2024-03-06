Las Afores administran más de 5 billones de pesos, el 19,11 % del PIB. Tras un desempeño ejemplar en 2023, estas registraron más de 464,068 millones de pesos en utilidades. Frente a ello, explorar ...

Las Afores administran más de 5 billones de pesos, el 19,11 % del PIB. Tras un desempeño ejemplar en 2023, estas registraron más de 464,068 millones de pesos en utilidades. Frente a ello, explorar cuántos rendimientos Afore fueron a parar a tu cuenta individual te permitirá conocer cuánto mejoró tu situación financiera para el retiro.

¿Qué son los rendimientos de Afore?

Año tras año, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) se encargan de administrar los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores. Estas cobran una comisión por saldo, que incluye la gestión, custodia e inversión de los ahorros. Por su parte, los rendimientos de las Afores constituyen las ganancias generadas al invertir dichos fondos en diferentes instrumentos financieros, como acciones y bonos. La elección de la Afore entonces se convierte en una decisión financiera trascendental que impactará directamente en el futuro económico de los ahorradores del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Cada diciembre, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) establece el régimen normativo y las comisiones que cada Afore aplicará en el año siguiente. Los rendimientos de Afore, medidos a través del Indicador de Rendimiento Neto (IRN), reflejan el crecimiento del valor de los instrumentos financierosen los que se invierten los ahorros, proporcionando una visión integral de los beneficios generados a corto, mediano y largo plazo.

¿Dónde puedo consultarlos?

Consultar los rendimientos de Afore es un proceso accesible para los trabajadores que deseen evaluar el rendimiento de su cuenta. La información sobre rendimientos y comisiones se puede obtener directamente de la administradora de la Afore, solicitando el saldo, estado de cuenta o revisando los movimientos en cualquier momento. Actualmente, dicha consulta puede realizarse a través de diversos canales:

Presencial . El interesado puede acudir a su Afore con una identificación oficial vigente y solicitar la información requerida.

. El interesado puede acudir a su Afore con una identificación oficial vigente y solicitar la información requerida. Telefónico . La comunicación vía telefónica con la Afore también es una opción válida para obtener detalles sobre rendimientos.

. La comunicación vía telefónica con la Afore también es una opción válida para obtener detalles sobre rendimientos. Digital. La descarga de la aplicación AforeMóvil y el uso del portal AforeWeb brindan herramientas intuitivas para consultar el estado de cuenta y realizar el seguimiento de los movimientos.

Para consultar tu Afore y los rendimientos de tu cuenta, necesitarás contar:

Con el Número de Seguridad Social (NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

(NSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). O con bien con la Clave Única de Registro de Población (CURP) si cotizas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Estos datos se pueden consultar en los talones de pago o documentos emitidos por cada uno de estos organismos. Una vez solicitada la información, la Afore debe proporcionar el documento de manera inmediata o, en caso contrario, en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Relación entre SIEFORE y rendimientos

Las SIEFORES son los instrumentos mediante los cuales las Afores generan rendimientos. Estas se agrupan en generaciones según el año de nacimiento y cada generación incluye un conjunto de Afores como InverCap, una de las más reconocidas del sector por la calidad de sus servicios y los rendimientos que ofrecen. Para evaluar los rendimientos, es fundamental identificar el grupo generacional correspondiente al año de nacimiento y analizar las SIEFORES asociadas. Este enfoque permite a los trabajadores seleccionar la Afore que mejor se ajuste a sus expectativas financieras, brindándoles la oportunidad de maximizar los rendimientos de su cuenta de ahorro para el retiro.