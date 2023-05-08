Los lideres sindicales y trabajadores no quieren los topes que se establecieron con la reforma a la subcontratación Con la reforma a la subcontratación laboral de 2021, se puso un tope al reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa (PTU). De acuerdo con la firma de consultoría y cumplimiento fiscal C&C Asesores, el tope al reparto de utilidades o PTU hizo que líderes sindicales y trabajadores estén inconformes. Los especialistas de la firma indicaron que los líderes sindicales y trabajadores coinciden en que la reforma en lugar de regular la subcontratación, vino a afectarlos. Por eso, iniciaron los procesos de amparos para que respeten la totalidad del pago. Los integrantes de C&C Asesores explicaron que los lideres sindicales y trabajadores no quieren los topes que se establecieron de tres veces de salario mínimo, ahora Unidad de Medida y Actualización (UMA), o el promedio de los últimos tres años. Los especialistas también señalaron que en verano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) normalmente revisa quienes pagaron utilidades o PTU y quienes no, para realizar una inspección aleatoria, o inclusive llegar directamente con aquellos que no cumplieron con dicha obligación.