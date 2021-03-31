Raquel Buenrostro dijo que la reforma fiscal no contempla crear nuevos impuestos; sin embargo, Arturo Herrera dijo que la reforma es responsabilidad de Hacienda. Ayer, Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, y Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comparecieron ante la Cámara de Diputados. El objetivo era informar sobre la aplicación de vacunas, la recuperación económica y la posible reforma fiscal. Hay que recordar que a mediados de marzo, empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria encargado de elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. Durante su comparecencia, Buenrostro dijo que la reforma fiscal se enfocaría en temas administrativos y fiscales, y no en los tributarios. Además, dijo que no contemplaría la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los actuales. De acuerdo con la funcionaria, la reforma se enfocaría en cómo simplificar las obligaciones de los contribuyentes y así mejorar la recaudación. Sin embargo, cuando fue el turno de Arturo Herrera, corrigió lo que dijo la jefa del SAT. Herrera aclaró que la reforma es responsabilidad de Hacienda, aunque puedan consultar al SAT. Además, dijo que la política tributaria la lleva Hacienda, mientras que el SAT debe encargarse de la parte administrativa: "Supongo que a Raquel le ganó un poquito el entusiasmo, pero la política tributaria se hace del lado de Hacienda". Herrera también dijo que la reforma incluirá acuerdos con los estados del país. En agosto de 2020, el presidente López Obrador acordó con los gobernadores revisar la distribución tributaria. En este sentido, la reforma también tendrá que enfocarse en cómo repartir los recursos. Con información de Reforma y La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/31/economia/reforma-fiscal-sin-aumento-de-impuestos-buenrostro/

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