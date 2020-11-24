El funcionario aseguró también que el presupuesto no puede descansar en los ingresos petroleros. A fin de reducir la desigualdad entre las entidades del país y recompensar a los estados que recaudan más, será necesario replantear el modelo del pacto fiscal, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, durante su participación en el diálogo abierto “El Pacto Fiscal”, organizado por el Colegio de México. El pacto fiscal está vigente desde 1980. Con él, las entidades federativas ceden sus facultades fiscales al gobierno federal y éste les regresa parte de la recaudación. Durante la conferencia, Arturo Herrera manifestó que lo primero a considerar es la desigualdad de recursos en las entidades federativas: “La riqueza está mal repartida, si lo vemos a través de los individuos y a través de los estados. La entidad que tiene el ingreso per cápita más alto es la Ciudad de México y la que tiene menos Chiapas, Oaxaca y Guerrero”. En este sentido, el titular de la SHCP explicó que si Oaxaca creciera al mismo ritmo de los últimos 30 años, alcanzaría hasta dentro de 180 años el PIB per cápita que tiene actualmente Nuevo León. https://youtu.be/K8pBTp7wkC8

Despetrolizar las finanzas públicas

Por muchos años, los ingresos del petróleo fueron el componente principal de las finanzas públicas; sin embargo con la actual disminución del precio por barril, es importante tener otro enfoque sobre la fuente de los ingresos. Por esto, Herrera Gutiérrez enfatizó la importancia de despetrolizar las finanzas. “Hace algunos años, hasta 50% de los ingresos eran del petróleo. En cierta medida, ha sido el petróleo extremadamente generoso con nosotros, pero el petróleo es una materia prima que en febrero estuvo a 55 dólares por barril, hoy está en 39 dólares. El precio promedio en abril fue de 12 dólares por barril y en un periodo de cinco días estuvo a menos de cero. Entonces, el presupuesto no puede depender tanto de una materia prima tan bondadosa, pero tan caprichosa”, señaló el titular de la SHCP.

Ley de Coordinación Fiscal

El titular de la SHCP, aseguró que la distribución de recursos se hace con base en la Ley de Coordinación Fiscal y no caprichosamente. De acuerdo con el primer párrafo del Artículo 1 de esta Ley, su objetivo es “coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento”. El funcionario agregó que “es sano tener una discusión si la actual ley de Coordinación Fiscal tiene el mecanismo adecuado para cumplir con la equidad y regresarle a quienes producen los recursos. En la jerga fiscal a estos dos objetivos se le suele llamar como el efecto compensatorio, que es donde le das a quienes menos tienen, y el efecto resarcitorio, que le regresas a quienes generaron los ingresos”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/sat-llega-a-acuerdo-con-el-irs-y-simplifica-obligaciones-de-maquiladoras/

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