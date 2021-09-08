El programa “Renovación a tu medida” permite comprar viviendas recuperadas a bajo costo y renovarlas con el crédito Infonavit. El programa “Renovación a tu medida” del Instituto del Fondo Nacional ...

El programa “Renovación a tu medida” permite comprar viviendas recuperadas a bajo costo y renovarlas con el crédito Infonavit. El programa “Renovación a tu medida” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca vender casas recuperadas por el Instituto a trabajadores de bajos ingresos. Los trabajadores pueden usar sus créditos Infonavit para comprar la vivienda; además, pueden usar el monto restante para renovarla y generar plusvalía. El programa establece que todas las casas recuperadas cuentan con servicios básicos, recolección de basura, trasporte cerca, centros de salud, supermercados e instituciones educativas cercanas.

Casas por 150 mil pesos

El Infonavit en Ciudad Juárez pondrá en venta 1,100 casas por 150 mil y 200 mil pesos. En entrevista con Diario MX, Octavio García Sáenz, delegado estatal del Infonavit, explicó que las propiedades fueron adjudicadas en 2018. También recordó que el monto mínimo que ofrece el Instituto es de 350 mil pesos. Así, los derechohabientes tendrán cerca de 200 mil pesos para renovar la propiedad. Para solicitar más información sobre este programa los derechohabientes podrán hablar al Infonatel o acudir a alguna de las oficinas. Hay que destacar que aunque la mayoría de las casas del programa están en los municipios de Ensenada, Tijuana, Mexicali y Rosarito, también hay en todo el país. Puedes revisar los requisitos y detalles del programa en este enlace. Con información de Diario MX, El Heraldo de México y Noticieros Televisa https://diario.mx/economia/rematara-infonavit-casas-en-150-mil-pesos-20210906-1838320.html ttps://noticieros.televisa.com/historia/infonavit-vende-casas-recuperadas-a-bajo-costo-a-traves-del-programa-renovacion-a-tu-medida/ https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/2021/8/13/infonavit-ofrece-casas-recuperadas-bajo-costo-en-el-programa-renovacion-tu-medida-325875.html

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