México propone un régimen fiscal especial para FIFA y sus socios rumbo a 2026: exención de impuestos, obligaciones de reporte y exclusiones El Gobierno federal propuso un régimen fiscal especial que exenta del pago de impuestos a la FIFA, federaciones, patrocinadores y proveedores vinculados con el Mundial 2026. La medida, incluida en el proyecto de Ley de Ingresos, aplicaría desde el último cuatrimestre de 2025 y ha reactivado la discusión sobre su constitucionalidad y el costo recaudatorio frente a contribuyentes locales que mantienen carga plena. La exención alcanzaría ingresos, retenciones y otras obligaciones fiscales relacionadas con la competencia. Para operar el esquema, una subsidiaria mexicana de la FIFA actuaría como ventanilla: identificaría beneficiarios y reportaría mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) nombre, RFC, actividad e ingresos generados en territorio nacional.

Quiénes entrarían, qué se exenta y bajo qué candados

Elemento Detalle propuesto Alcance subjetivo FIFA, federaciones participantes, patrocinadores y proveedores con vínculo directo al Mundial 2026, inscritos por la subsidiaria mexicana de la FIFA. Beneficio fiscal Exención de impuestos federales vinculados con los ingresos del evento; no obligación de retener ni de cumplir otras cargas formales sobre dichos ingresos. Ventana temporal Desde el último cuatrimestre de 2025 y durante la realización de la justa mundialista y sus actividades relacionadas. Gestión y reporte La subsidiaria de FIFA en México debe reportar mensualmente al SAT: listado de beneficiarios, RFC, actividades e ingresos generados en México. Exclusiones Empresas fantasma (EFOS), contribuyentes con créditos firmes, sentenciados por delitos fiscales u otros antecedentes negativos; quedarán fuera del beneficio. Facultades del SAT Clasificar beneficiarios, emitir reglas de control, supervisar la correcta aplicación y revocar el acceso a quien incumpla.

Cómo operaría en la práctica

La subsidiaria de FIFA concentraría el padrón de participantes y la documentación soporte para acreditar el vínculo con la organización del torneo.

concentraría el padrón de participantes y la documentación soporte para acreditar el vínculo con la organización del torneo. El SAT podría requerir información adicional y realizar verificaciones para asegurar que los ingresos declarados provienen efectivamente de actividades del Mundial.

podría requerir información adicional y realizar verificaciones para asegurar que los ingresos declarados provienen efectivamente de actividades del Mundial. Los beneficiarios conservarían contabilidad y contratos que demuestren la relación con el evento, aun cuando el ingreso quede exento.

La exención no aplicaría a operaciones ajenas al Mundial realizadas por los mismos contribuyentes en México.

Preguntas clave que hoy se plantean las empresas

¿Qué pruebas aceptará el SAT para acreditar que un ingreso está “directamente” relacionado con el Mundial 2026?

para acreditar que un ingreso está “directamente” relacionado con el Mundial 2026? ¿Cómo se tratarán las operaciones mixtas (parte del contrato ligado al evento y parte a actividades permanentes en México)?

¿La exención alcanza pagos a subcontratistas locales o solo a los enlistados por la subsidiaria de FIFA?

¿Qué régimen aplica si un beneficiario incumple un requisito en un mes y lo corrige en el siguiente: se pierde el beneficio de manera retroactiva o solo por el periodo observado?

Lo que está en juego: compromisos internacionales vs. principio de equidad

El régimen especial replica prácticas observadas en otros países sede para garantizar viabilidad financiera y logística del torneo. En México, sin embargo, convive con una reforma constitucional de 2020 que prohibió condonaciones y acotó exenciones discrecionales. Esa tensión alimenta el debate: de un lado, los compromisos aceptados para atraer un evento global; del otro, la obligación de no otorgar privilegios fiscales que rompan la equidad frente a empresas nacionales y personas que sí pagan impuestos.

Mapa de riesgos y salvaguardas

Riesgo Posible salvaguarda operativa Pérdida recaudatoria sin trazabilidad Reportes mensuales con desagregación por beneficiario, contrato y tipo de ingreso; cruces con CFDI y flujos bancarios. Uso indebido del padrón Validaciones de elegibilidad, vigencia acotada y controles ex post con facultades de comprobación. Competencia desleal frente a actores locales Delimitación estricta del concepto “ingresos del evento” y exclusión de actividades ordinarias no vinculadas. Choque con principios constitucionales Reglas claras en Ley de Ingresos, criterios de generalidad dentro del grupo elegible y transparencia de costos fiscales.

Qué deberían preparar desde ahora los potenciales beneficiarios