Si tienes facturas del 2024 que necesitas cancelar, no te confíes: el plazo legal vence el 31 de diciembre, pero hay una facilidad extra hasta marzo o abril de 2025. ¿Qué debes hacer? Aquí te lo ex...

Si tienes facturas del 2024 que necesitas cancelar, no te confíes: el plazo legal vence el 31 de diciembre, pero hay una facilidad extra hasta marzo o abril de 2025. ¿Qué debes hacer? Aquí te lo explicamos. Si emitiste facturas en 2024 y necesitas cancelarlas, es momento de actuar. Según la reforma al Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) solo pueden cancelarse dentro del mismo año en que se emitieron y con la autorización del receptor. Sin embargo, existe una facilidad que te da un poco más de margen. De acuerdo con la Regla Miscelánea 2.7.1.47, la cancelación puede realizarse hasta el mes en el que se presenta la declaración anual de impuestos:

Para personas morales: hasta el 31 de marzo de 2025

Para personas físicas: hasta el 30 de abril de 2025

A pesar de esta extensión, no hay que confiarse, ya que los plazos podrían no ampliarse más. Así que, si necesitas hacer ajustes en tus facturas, ¡este es el momento!