Mientras algunos especialistas esperan que la Miscelánea Fiscal aumente la recaudación, otros creen que es una mala decisión a largo plazo. La semana pasada la Miscelánea Fiscal 2022 fue aprobada en lo general y en lo particular en el Senado de la República. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Miscelánea Fiscal en lo general, con 67 votos a favor y 43 en contra. Después rechazó las propuestas para modificar diversos artículos del dictamen, que presentaron senadoras y senadores del PAN, PRI, PRD, entre otros partidos. Además, los senadores de Morena retiraron las reservas que habían registrado.

Algunos creen que solo se enfoca en recaudar

Básicamente, esto significa que el Senado aprobó la Miscelánea Fiscal sin cambios. Para algunos expertos, la versión aprobada solamente busca aumentar la fiscalización y la recaudación mientras deja de lado otros objetivos como estímulos, crecimiento e inversión. En entrevista con Reforma, David Escalante, socio de impuestos de la consultora KPMG, explicó que el único objetivo de la miscelánea es aumentar la recaudación. Como ejemplo de esto señaló que se enfoca en crear más requisitos y eliminar deducciones. Por otro lado, está el impacto que tendrá el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). En entrevista con El Economista, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex Casa de Bolsa, explicó que el RESICO aumentará la base gravable, lo que llevará a un mayor cobro de ISR. De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en países donde se han adoptado medidas similares la base de contribuyentes ha crecido entre 15% y 30% en un plazo de tres a cinco años. Para el caso de México, la funcionaria espera un crecimiento de entre 15% y 20%. Luis Pérez de Acha, experto en derecho fiscal, en entrevista con el mismo medio explicó la doble función del RESICO. Por un lado, aumentará la recaudación inmediata al hacer que más contribuyentes que actualmente no pagan ISR comiencen a hacerlo. Por otro lado, más contribuyentes se darán de alta y quedarán bajo el control de las autoridades fiscales para los próximos años.

Algunos creen que lastimará recaudación

De acuerdo con Reforma, las proyecciones de Hacienda para la recaudación con el RESICO no son muy alentadoras. Hacienda creó tres escenarios para recaudación de ISR bajo el nuevo régimen; solamente uno de ellos supera los niveles de 2020, pero los otros dos se quedan muy por debajo. Hay que recordar que la recaudación de ISR en 2020 fue de 22 mil millones de pesos. Este es el panorama que pintan los escenarios:

El escenario base establece 11 mil millones de pesos con el RESICO en 2022. Además, estima 14 mil millones de pesos al final del sexenio.

El segundo escenario estima 12 mil millones de pesos en 2022 y 15,900 millones de pesos al final del sexenio.

El más optimista estima 17 mil millones de pesos por el RESICO en el primer año y 24 mil millones pesos al final del sexenio.

Como señala Reforma, el documento de Hacienda no dice cuáles son las características de este escenario más optimista. Durante la sesión de parlamento abierto convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, algunos especialistas señalaron que el RESICO podría traer el riesgo de reducir la recaudación. En su intervención, Mario Di Costanzo, ex titular de la Condusef, explicó que el RESICO solamente podrá funcionar si atrae nuevos contribuyentes. De lo contrario, la diferencia en las tasas llevará a una pérdida importante de recaudación. Di Costanzo señaló que por cada contribuyente que salga del RIF, nueve deberán inscribirse al RESICO para compensar. En entrevista con Cuestione, Gabriela Siller, subdirectora de Banca Empresarial en Banco Base, explicó que otro cambio que podría afectar negativamente la recaudación son los cambios a la maquila de exportación. Siller dijo que los cambios podrían llevar a más recaudación inmediata; sin embargo, el efecto a largo plazo sería negativo. Esto se explica porque las medidas podrían ahuyentar la inversión extranjera directa, lo que bajaría la entrada de divisas al país y a una menor crea Con información de Reforma, Cuestione y**El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ante-meta-de-recaudacion-tributaria-el-nuevo-regimen-fundamental-20210919-0045.html ttps://cuestione.com/nacional/miscelanea-fiscal-podria-aumentar-recaudacion-pero-afectaria-crecimiento-economico/ https://www.reforma.com/afirman-que-miscelanea-fiscal-solo-busca-recaudar-mas/ar2288643

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