En lo que va del año las devoluciones de impuestos han superado en casi 5% lo alcanzado en el mismo periodo de 2020. El mes pasado se dio a conocer que de enero a septiembre de 2021, el Servicio de...

En lo que va del año las devoluciones de impuestos han superado en casi 5% lo alcanzado en el mismo periodo de 2020. El mes pasado se dio a conocer que de enero a septiembre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó 516 mil millones de pesos a los contribuyentes en devoluciones de impuestos. Esto representa un aumento de 4% frente al mismo periodo de 2020. Un dato importante es que las devoluciones se han hecho en un promedio de 17.2 días. Esto supera por mucho el promedio al cierre de 2020 de 21.2 días. Para los grandes contribuyentes, las devoluciones han tardado, en promedio, 26.2 días.

También hay que señalar que el plazo legal establecido en el Código Fiscal de la Federación es de 40 días hábiles para las devoluciones.

Devoluciones siguen aumentando

El último dato del SAT muestra que de enero a octubre las devoluciones a contribuyentes alcanzaron 584 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 68 mil millones de pesos en un mes: además, representa un alza anual de 4.8%. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) causó las devoluciones más grandes por un total de 524 mil millones de pesos; es decir, un incremento de 4% frente al mismo periodo del año pasado. Por otro lado, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) tuvo devoluciones por 48 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 15%. En lo que va del año el fisco ha atendido 5 millones 862 mil devoluciones. Esto también representa un incremento de 23.8% frente a las devoluciones atendidas en el mismo periodo de 2020. Por último, hay que señalar que el tiempo promedio para las devoluciones también ha disminuido. De enero a octubre de 2021, el tiempo promedio fue de 17.6 días, mientras que al cierre del año pasado era de 21.2 días. Para los grandes contribuyentes, el promedio actual es de 26.4 días. Con información de Reforma**y El Universal https://www.reforma.com/crece-4-devolucion-del-sat/gr/ar2277977 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fiscalizacion-y-eficiencia-dan-al-sat-8889-mil-mdp https://www.reforma.com/regresa-el-sat-4-8-mas-impuestos/gr/ar2304265

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.