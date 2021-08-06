La Prodecon puso a disposición de los contribuyentes un video con los pasos para presentar el aviso de socios y accionistas al SAT.

La Prodecon puso a disposición de los contribuyentes un video con los pasos para presentar el aviso de socios y accionistas al SAT.

Como parte de los cambios fiscales que entraron en vigor en 2020, las personas morales tienen la obligación de presentar un aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cada vez que se realice alguna modificación o incorporación de socios o accionistas [Código Fiscal de la Federación (CFF) 27, apartado A, fracción II, y apartado B, fracción VI]. En este contexto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) compartió en sus redes sociales un video en el que explica el proceso para que las personas morales presenten el aviso de socios y accionistas. La descripción del video indica que el SAT obliga a las personas morales a dar aviso respecto a nuevos socios o accionistas, asociados, colaboradores, entre otros. ​ Para cumplir con la obligación mencionada, se debe utilizar la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”. La ficha está contenida en el Anexo 1-A y la obligación se debe cumplir dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto de modificación o incorporación [Regla 2.4.19. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2021].

Pasos a seguir para presentar el aviso de actualización de socios y accionistas

El aviso de socios y accionistas se debe presentar a través del portal del SAT, considerando lo siguiente:

Ingresar al portal del SAT. Estando en el sitio web de la autoridad fiscal, se debe seleccionar la pestaña de “Otros trámites y servicios”, el menú “Aclaración, asistencia y orientación electrónica” y la opción “Presenta tu aclaración como contribuyente”. Para acceder al portal del SAT para la presentación de este trámite solamente es necesario contar con el RFC y contraseña. Al ingresar se seleccionará la opción de “Servicios por internet”. Posteriormente se elegirá la opción de “Aclaración” y después se dará clic en “Solicitud”. Llenar el formato electrónico de “Servicio de aclaración”. Para rellenar el formato de la lista de trámites predeterminados se debe seleccionar “Actualización del RFC”, para después capturar los campos correspondientes a “Asunto” y “Descripción”. Adjuntar los documentos escaneados y enviar la solicitud. Para adjuntar el documento protocolizado y digitalizado, en el que consten las modificaciones, así como la incorporación de los socios o accionistas, se debe seleccionar el botón “Adjuntar archivo”, para poder subir el archivo en formato zip y después dar clic en el botón “Enviar”. Acuse de recepción y seguimiento del trámite. Después realizar el envío, para obtener el acuse de recepción de la solicitud, se debe seleccionar el botón “Acuse de recepción”. Entonces se descargará el archivo con el acuse y dentro del mismo se indica que se podrá dar seguimiento consultando la respuesta que recibirá el contribuyente dentro de siete días hábiles posteriores al trámite de presentación de la solicitud, accediendo con el número de folio señalado en el acuse de recibo. Acuse de respuesta y conclusión del trámite. Una vez que se consulte y se encuentre disponible el acuse con la respuesta, y ésta sea aceptada, entonces se concluirá con el proceso del trámite y éste permanecerá vigente hasta que el contribuyente presente una nueva actualización de estructura accionaria.

Puedes ver el video que compartió la Prodeconaquí / Fecha de publicación: 26 de julio de 2021.

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