Las licencias de paternidad de 90 días se aplicarán por primera vez en el TEPJF, para garantizar a los padres los mismos beneficios que se otorgan a las madres.

Las licencias de paternidad de 90 días se aplicarán por primera vez en el TEPJF, para garantizar a los padres los mismos beneficios que se otorgan a las madres.

La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó recientemente ampliar la duración de las licencias de paternidad, de 10 a 90 días naturales con goce íntegro de sueldo, para garantizar a los padres los mismos beneficios que se otorgan a las madres que son servidoras públicas.

La medida se aplica por primera vez en el TEPJF

De acuerdo con un comunicado publicado por el TEPJF, esta medida se aplica por primera vez en el máximo órgano jurisdiccional electoral, y es acorde con la disposición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 22 de septiembre del presente año. Al ampliar las licencias de paternidad a tres meses, el TEPJF indicó que reconoce la importancia de la responsabilidad compartida en la crianza, cuidado y atención del recién nacido. Además, el TEPJF explicó que con la medida se eliminan prejuicios y prácticas basadas en estereotipos de género, que suponen que las mujeres deben ser las responsables directas de la crianza y cuidado de las hijas o hijos, imponiéndoles cargas de trabajo no remunerado.

Es un paso fundamental hacia una sociedad igualitaria

Con la medida aprobada, se cumple con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), primer párrafo, que consagra el derecho fundamental a la igualdad. El TEPJF considera que la ampliación de la licencia de paternidad para todos sus trabajadores, constituye un paso fundamental hacia una sociedad igualitaria y para consolidar el respeto a los derechos humanos de nuestra sociedad. Puedes ver la información que publicó el TEPJF aquí / Fecha de publicación: 14 de octubre de 2021.

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