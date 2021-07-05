El buen desempeño de los ingresos petroleros impulsó el crecimiento de los ingresos presupuestarios en mayo. Esta semana se dio a conocer el reporte de Finanzas públicas y deuda pública de la Secre...

El buen desempeño de los ingresos petroleros impulsó el crecimiento de los ingresos presupuestarios en mayo. Esta semana se dio a conocer el reporte de Finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con información de los ingresos tributarios en mayo. El reporte muestra que los ingresos tributarios del sector público en general aumentaron en 18.5% en ese mes frente al mismo periodo de 2020. Así, los ingresos tributarios fueron de 278 mil millones de pesos.

Los ingresos petroleros

De enero a mayo, la recaudación a través del petróleo fue de 363 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 86.6% anual. El informe también dice que los ingresos provenientes de la actividad petrolera crecieron 207% en comparación con mayo del año pasado. Este es el aumento más grande desde agosto de 2016. Como señala El Universal, los ingresos de este sector superaron lo programado por 21 mil millones de pesos. En entrevista con El Financiero, Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica, explicó que los buenos resultados del sector petrolero resaltan en el contexto de la recuperación económica tras la pandemia. Una gran parte de este desempeño se debe al precio del petróleo. En entrevista con el mismo medio, Erik Ortiz, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) había calculado el precio del barril en 41.5 dólares. Afortunadamente, en abril el precio del barril era de 57 dólares, lo que llevó a una importante bonificación. Los buenos resultados también se reflejan en los números de Pemex. En el periodo, la empresa tuvo ingresos de 217 mil millones de pesos; esto es un aumento de 147% frente al mismo periodo del año pasado. Con información de El Universal, El Economista y El Financiero https://www.eluniversal.com.mx/cartera/impuestos-y-crudo-vacunan-ingresos-presupuestarios https://www.eleconomista.com.mx/economia/Petroleo-impulsa-los-ingresos-publicos-crecen-6.7-en-mayo-20210701-0006.html https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/01/disparo-de-318-en-ingresos-publicos-en-mayo/

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