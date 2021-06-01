El objeto social y las actividades previstas deben concordar con los servicios a prestar por la empresa de servicios especializados.

El objeto social y las actividades previstas deben concordar con los servicios a prestar por la empresa de servicios especializados.

El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13].

Requisitos de las empresas de servicios especializados

Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar en el padrón o registro de empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

Entre los requisitos que se piden para que las empresas se puedan registrar en el padrón se encuentran los siguientes:

Se solicitan los datos del objeto social de la persona moral, así como cargar un archivo PDF donde se resalten las actividades que se desea registrar en el padrón. Éstas serán las únicas por las que se podrá ser subcontratado.

Se debe ingresar de manera individual cada una de las actividades, del objeto social, que se deseen registrar en el padrón. Pero únicamente se podrá solicitar el registro de actividades contenidas en el objeto social del acta constitutiva.

Empresas de servicios especializados deben adecuar sus estatutos

De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, tomando en consideración este contexto, es importante que las empresas que van a solicitar su registro en el padrón revisen y adecúen sus estatutos sociales. Esto lo deben hacer para que el objeto y las actividades previstas concuerden con los servicios a prestar.

También pueden revisar el cuestionario para cada actividad a registrar

Además, la nota indica que para cada una de las actividades a registrar en el padrón se solicita llenar un amplio cuestionario. Por eso, se sugiere leer el cuestionario del Registro de empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas (REPSE), para recopilar con anticipación la documentación e información que se solicita.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/15745

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