Los cambios de la reforma a la subcontratación han ocasionado un aumento en las altas y bajas ante el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la creación de 116,543 puestos nue...

Los cambios de la reforma a la subcontratación han ocasionado un aumento en las altas y bajas ante el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la creación de 116,543 puestos nuevos de trabajo en julio del presente año. En un comunicado el organismo informó que para el 31 de julio de 2021 se tienen registrados 20 millones 291 mil novecientos puestos de trabajo, de los cuales 87.1% son permanentes, mientras que el 12.9% son temporales. Esto quiere decir que, de enero a julio del presente año, la creación de empleos es de 518 mil puestos. Al cierre de julio el IMSS también registró un millón 28 mil empleadores en el país. Esto supera en 23 mil inscripciones los niveles de antes de la pandemia. Algo que llama la atención es que la gran mayoría de estas nuevas inscripciones se dieron debido a la reforma al outsourcing. Sin embargo, más empresas no necesariamente significa más puestos de trabajo. En cambio, se trata del mismo número de trabajadores repartidos entre más patrones, debido a que la reforma obligó a muchas empresas a hacer una sustitución patronal.

Altas de empleos se duplican

Durante julio, las altas y bajas en el IMSS se duplicaron como un resultado directo de la reforma al outsourcing. Como señala Reforma, en junio de 2021 hubo un millón 719 mil contrataciones y un millón 653 mil separaciones en todo el país. Para julio, el número aumentó a cuatro millones 392 mil y cuatro millones 275 mil, respectivamente. En Jalisco, por ejemplo, se dio una situación similar. En junio, el IMSS registró los siguientes datos:

Un millón 820 mil trabajadores asegurados.

151 mil contrataciones en ese mes.

146 mil separaciones.

Para julio, se obtuvieron los siguientes resultados:

Un millón 826 mil trabajadores registrados.

340 mil contrataciones en el mes.

334 mil separaciones.

De junio a julio, aumentaron en 124% las contrataciones y en 128% las separaciones, de acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). Según un comunicado del Instituto, las similitudes entre los números de contrataciones y separaciones se debe a los cambios patronales obligados por la reforma. Así, lo único que pasó es que varios trabajadores pasaron de una empresa a otra. Con información de Reforma y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/17/reforma-de-outsourcing-propicia-la-apertura-de-empresas/ https://www.reforma.com/duplican-por-reforma-bajas-y-altas-en-el-imss/gr/

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