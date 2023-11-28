Aunque es claro que su uso obligatorio inicia el 25 de noviembre, dado que de esa fecha al 31 de diciembre puede utilizarse la versión 2.0, la realidad es que el uso generalizado y obligatorio de la versión 3.0 es el 1 de enero de 2024 El 25 de septiembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la versión 3.0 del Complemento Carta Porte versión 3.0. La autoridad fiscal no especificó en qué fecha entraría en vigor ni a partir de cuándo sería obligatorio el uso de la nueva versión del complemento, según reporta Fiscalia. Pero recientemente el SAT estableció el plazo de inicio y un período de transición para el Complemento Carta Porte versión 3.0. Lo anterior lo estableció a través de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2023, publicada el 23 de noviembre de 2023. En dicho documento, la autoridad aclaró que los contribuyentes obligados a expedir los CFDI a los que se les incorpore el CCP, podrán continuar emitiendo dicho complemento en la versión 2.0, publicada el 24 de febrero de 2023 en el portal de internet del SAT, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Uso generalizado y obligatorio del Complemento Carta Porte 3.3

Por eso, Fiscalia indicó que aunque es claro que su uso obligatorio inicia el 25 de noviembre, dado que de esa fecha al 31 de diciembre puede utilizarse la versión 2.0, la realidad es que el uso generalizado y obligatorio de la versión 3.0 es el 1 de enero de 2024. La definición de este plazo servirá para que los departamentos informáticos de las empresas y las casas desarrolladoras de software, tengan claridad en la fecha límite en la que este nuevo complemento es obligatorio.