El fisco encontró inconsistencias en las declaraciones de Patricia Durán, alcaldesa de un municipio enfrenta deudas millonarias y varios trabajadores se han manifestado por no recibir pagos a tiempo

El fisco encontró inconsistencias en las declaraciones de Patricia Durán, alcaldesa de un municipio enfrenta deudas millonarias y varios trabajadores se han manifestado por no recibir pagos a tiempo

En las últimas semanas, los problemas financieros del municipio de Naucalpan, Estado de México, han salido a la luz. Trabajadores y policías municipales han manifestado que llevan meses sin cobrar sus pagos; la semana pasada, Patricia Durán, alcaldesa de Naucalpan, reveló que el municipio tiene 81 cuentas bancarias embargadas por casi 130 millones de pesos.

Como señala El Universal, la administración de Durán, que inició en 2019, ha tenido serios problemas. El principal es una deuda de 1,500 millones de pesos por laudos laborales-civiles-mercantiles y otros asuntos fiscales. Esta situación ha impedido que el municipio pague salarios, servicios y deudas con varios organismos como la CFE, entre otros. La semana pasada, el cabildo naucalpense aprobó desincorporar dos predios del ayuntamiento para subastarlos y así pagar los sueldos y prestaciones que deben.

Bajo lupa

De acuerdo con una nota de AD Noticias, se han abierto por lo menos 11 carpetas de investigación contra funcionarios del municipio de Naucalpan desde 2019. Además, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha recibido dos denuncias contra la administración. Por otro lado, Patricia Durán también ha sido investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según señala Reforma, el fisco envió un oficio a Durán en cual señaló omisiones e irregularidades en sus obligaciones fiscales. El oficio del 18 de noviembre dice que las irregularidades se encontraron en los ejercicios de 2018, 2019, 2020 y 2021. Por lo anterior, el fisco invitó a Durán a presentarse a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México 2. Con información de El Universal, AD Noticias y Reforma https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/halla-sat-errores-en-declaracion-de-patricia-duran/ar2304384?\_\_rval=1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ayuntamiento-de-naucalpan-tiene-81-cuentas-bancarias-embargadas-patricia-duran https://adnoticias.mx/pretende-patricia-duran-subastar-terrenos-de-naucalpan-para-pagar-millonaria-deuda/

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