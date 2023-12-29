Esta publicación contiene las reglas de carácter general que se aplicarán durante 2024 en materia fiscal El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolu...

Esta publicación contiene las reglas de carácter general que se aplicarán durante 2024 en materia fiscal El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19 y 27. La autoridad fiscal publicó el documento en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contiene las reglas de carácter general que se aplicarán durante 2024. De acuerdo con la consultora Fiscalia, los anexos de esta resolución, que se publican conjuntamente, son los siguientes:

Anexo 1. Formas y formatos oficiales

Anexo 5. Cantidades actualizadas establecidas en el Código Fiscal de la Federación

Anexo 8. Tarifas del Impuesto sobre la Renta ISR 2024

Anexo 15. Impuesto sobre Automóviles Nuevos (Tarifa y cantidades)

Anexo 19. Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2024

Anexo 27. Cuotas actualizadas del Derecho de Exploración de Hidrocarburos y del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento vigentes a partir del 1 de enero de 2024

Puedes ver la publicación del SAT aquí / Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2023.