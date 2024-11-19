El SAT superó los 4 billones de pesos en recaudación tributaria entre enero y octubre de 2024, un aumento del 5.4% respecto a 2023

El SAT superó los 4 billones de pesos en recaudación tributaria entre enero y octubre de 2024, un aumento del 5.4% respecto a 2023

Con el cierre de 2024 en el horizonte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó resultados preliminares de su Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, destacando una recaudación tributaria de 4 billones 82 mil 335 millones de pesos entre enero y octubre, lo que representa un crecimiento del 5.4% respecto al mismo periodo de 2023.

El SAT atribuyó este incremento a una mayor eficiencia en la fiscalización y el compromiso de sus funcionarios, sin necesidad de crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.

Resultados de la recaudación tributaria (enero-octubre 2024)

A continuación, se presenta un desglose de los impuestos recaudados y su comparación con 2023:

Concepto Recaudación 2024 (millones de pesos) Incremento respecto a 2023 Crecimiento real (%) Impuesto sobre la renta (ISR) 2,230,416 +134,374 1.5% Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1,149,185 +77,109 2.3% Impuesto Especial (IEPS) 507,497 +143,361 N/A Total 4,082,335 +384,946 5.4%

Aspectos destacados

ISR : Con una recaudación de 2.23 billones de pesos, el ISR sigue siendo el mayor aporte al total, con un crecimiento real del 1.5%.

: Con una recaudación de 2.23 billones de pesos, el ISR sigue siendo el mayor aporte al total, con un crecimiento real del 1.5%. IVA : Se recaudaron 1.15 billones de pesos, marcando un aumento real del 2.3%.

: Se recaudaron 1.15 billones de pesos, marcando un aumento real del 2.3%. IEPS: Registró el mayor incremento nominal con 143 mil 361 millones de pesos más que en 2023.

Sin reforma fiscal, pero con resultados

El SAT destacó que estas cifras demuestran que es posible incrementar los ingresos fiscales sin necesidad de una reforma fiscal, gracias a la optimización de sus procesos de fiscalización y al fortalecimiento del cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Con dos meses aún por reportar, 2024 apunta a ser un año destacado en materia de recaudación.