En el Código Fiscal de la Ciudad de México están contenidos subsidios, condonaciones y reducciones para diversos impuestos. En las propuestas de reforma al Código Fiscal capitalino, contenidas en e...

En el Código Fiscal de la Ciudad de México están contenidos subsidios, condonaciones y reducciones para diversos impuestos. En las propuestas de reforma al Código Fiscal capitalino, contenidas en el Paquete Económico de la CDMX 2021, se propone la adición y modificación de algunas facilidades y estímulos fiscales para los contribuyentes de la ciudad.

Reducción del predial pagado anticipadamente

El gobierno local implementará un estímulo fiscal al pago del predial que consiste en un descuento del 10% durante enero cuando se pague el año completo de forma anticipada. Si se paga el año completo en febrero, el descuento será del 6%. Éste estímulo fiscal será mayor que el de 2020, cuando los descuentos fueron del 8% y el 5%, respectivamente.

Reducción del impuesto sobre la herencia

Otro estímulo fiscal es una reducción del 50% en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que ésta se derive de una sucesión por herencia y se cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

Que el inmueble no valga más de 27 mil 185 unidades de medida y actualización (UMA).

Que el otorgamiento, firma y solicitud de inscripción ante el registro público de la propiedad no sea más de cinco años después de la muerte del propietario original.

Que la adjudicación del inmueble sea a favor del cónyuge, concubino y descendientes en primer grado.

Condonación del predial de inmuebles con daños estructurales

Se condonará el predial a los dueños de inmuebles ubicados en colonias de la CDMX que tengan daños estructurales ocasionados por grietas o hundimientos diferenciados. Para ello deberán contar con una opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A más tardar el 29 de enero de 2021, la jefa de gobierno deberá emitir el programa pertinente.

Subsidio a la tenencia

La jefa de gobierno emitirá a más tardar el 15 de enero de 2021 un acuerdo de carácter general de subsidio sobre la tenencia, del cual podrán ser beneficiarios los siguientes:

Personas físicas

Personas morales sin fines de lucro

Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen

Asociaciones patronales

Cámaras de comercio e industria, así como agrupaciones agrícolas y los organismos que las reúnan

Colegios profesionales y los organismos que los agrupen

Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego

Instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por la ley

Condonación del servicio de suministro de agua

Se condonará el pago de derechos por el suministro de agua a partir de 2016 a los usuarios domésticos y mixtos que no hayan recibido suministro de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Puedes leer la Iniciativa del Código Fiscal de la Ciudad de México para 2021, que fue aprobada sin cambios, en esta liga.

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