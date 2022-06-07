La medicina es una de las mayores conquistas de la humanidad. El desarrollo de medicamentos y diferentes tratamientos terapéuticos ha permitido que la esperanza de vida de los seres humanos se incremente. Además, la calidad de vida ha mejorado y nos hemos podido volver inmunes a diferentes virus y bacterias que hacen parte de nuestro ecosistema. Desde las civilizaciones más antiguas se ha experimentado con plantas medicinales, así la labor del farmacéutico se fue construyendo. Y, con la ocurrencia de las revoluciones industriales, la fabricación de medicamentos se sistematizó. La primera píldora fue la famosa Aspirina, que salió al mercado en 1950. Esto revolucionó el sector de la farmaceútica. En la actualidad nos encontramos en la era digital y en la revolución de la tecnología de las cosas. Esto nos ha permitido redimensionar la cotidianidad, haciendo la vida mucho más expedita y dinámica. Ahora, con GoFarma, la farmacia a domicilio en Monterrey, tus medicamentos llegan hasta la puerta de tu casa. Quédate en este artículo y te contamos los consejos que debes tener en cuenta al tomar medicamentos, como funcionan en tu cuerpo y cómo GoFarma es el lugar ideal para encontrar todo lo que necesitas, desde medicamentos hasta productos estéticos.

El logro de la píldora

En la actualidad, adquirir un tratamiento es tan sencillo como ordenar a una farmacia a domicilio. Todo llega a la puerta de tu casa y de manera segura con GoFarma. Sin embargo, la primera pastilla salió al mercado en 1950 y es el resultado de haber aplicado la metodología galeana, que consiste en normalizar la dosis de un medicamento, por ello, también se las conoce como unidades posológicas. Al principio, se elaboraron para poder establecer unidades que tuvieran una dosis fija de un fármaco con el que se pudiera tratar una determinada patología. El primer medicamento que fue comercializado en píldora fue la Aspirina, recetada tanto para dolores de cabeza, como parte del tratamiento para cardiopatías, pacientes con preeclampsia y colesterol elevado. En la segunda guerra mundial los judíos Eichengrün y Hoffmann desarrollaron el fármaco más conocido y seguramente el más utilizado en el mundo. Este procedimiento se hizo extensivo para el desarrollo, fabricación y comercialización de otros medicamentos.

¿Cómo funciona una pastilla en tu cuerpo?

¿Alguna vez te has preguntado cómo una pastilla sabe dónde te duele? Seguramente sí. O al menos, te ha generado curiosidad cómo tu cuerpo la procesa. Estas son ingeridas con algún líquido, pasan por nuestro esófago y llegan a nuestro estómago. Algunas pastillas son absorbidas y disueltas en el estómago; otras, por el contrario, llevan a cabo este proceso en nuestro intestino, el cual absorbe los fármacos y favorece que sus componentes pasen a la sangre. Así, el medicamento viaja y es llevado a la zona en que el cerebro ha dado la alarma de dolor.

¿Qué debo tener en cuenta al tomar una pastilla?

Cuando tragamos pastillas medicinales debemos hacerlo con responsabilidad. Las sustancias con las que se realizan las píldoras están científicamente medidas en porciones para tratar una patología o dolor. Exceder esos límites puede traer graves consecuencias para nuestro bienestar. Estas recomendaciones se hacen más imperativas en los antibióticos, sedantes, antiepilépticos y antidepresivos, más que en los analgésicos. Un antibiótico es la mezcla de sustancias químicas que impiden el crecimiento de ciertas clases de microorganismos, motivo por el que deben consumirse, atendiendo ciertas recomendaciones para que resulten seguros. Sigue estos consejos al tomar medicamentos:

Evita consumir fármacos sin receta médica previa. Cumple con rigurosidad las hora de toma del medicamento para que sea efectivo. No almacenes medicamentos sobrantes en la casa; de esta manera evitarás que sean ingeridos de manera equívoca o después de su fecha de vencimiento. Consume el medicamento en las dosis adecuadas y por el tiempo prescrito. No bebas alcohol o cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente durante un tratamiento con antibióticos. No uses antibióticos para tratar enfermedades virales, ya que crearás resistencia y no surtirán efecto. Los antibióticos solo debes tomarlos bajo supervisión expresa del facultativo y para casos de infecciones bacterianas.

GoFarma: Farmacia a Domicilio

La industria farmacéutica no escapa de los avances que la era digital ha traído consigo. Ahora los medicamentos son fabricados en masa y la forma en como son comercializados ha cambiado. GoFarma es esa farmacia a domicilio que se mantiene vigente, vanguardista y que lleva tus medicamentos, de las mejores marcas del mercado, como Pfizer o Bayer, a la puerta de tu casa. Cuenta con servicio domiciliario las 24 horas del día y los siete días de la semana. Puedes encontrar en su página web medicamentos y artículos variados para cuidar tu salud y la de tu familia. Visita su web y descubre cómo, con tan solo unos pocos clics, los medicamentos llegan a la puerta de tu casa.