Derivado del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación” para el ejercicio 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de noviembre de 2021, se observa, específicamente, que respecto al Código Fiscal de la Federación, el legislador estableció ciertas reformas y adiciones en materia de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDIS) y de certificados de sellos digitales (CSD), a saber:

Se incorpora un sexto párrafo del artículo 17-D, para establecer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negará el otorgamiento CSD cuando detecte que la persona moral solicitante de dicha firma o certificado, tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo del solicitante, que:

No haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas de restricción temporal de CSD;

Que siendo el emisor de los comprobantes fiscales cuestionados no haya desvirtuado la presunción de la inexistencia de operaciones (artículo 69-b).

No haya desvirtuado la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y no haya corregido su situación fiscal.

Igualmente se negará el otorgamiento del CSD si el socio o accionista que tenga el control efectivo de otra persona moral y esta se encuentre en los supuestos anteriormente mencionados y no haya corregido su situación fiscal. (artículos 17-H, fracciones X, XI o XII).

Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 17-H Bis del CFF, para establecer un supuesto de restricción de los CSD a los contribuyentes que tributen en el nuevo régimen (de confianza) cuando se detecte la omisión de tres o más pagos mensuales, consecutivos o no, del impuesto o de la declaración anual, con lo que se busca inhibir el incumplimiento por parte de dichos contribuyentes.

Se incorpora un segundo párrafo de la fracción II del artículo 17-H Bis del CFF para establecer que cuando el SAT detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el artículo 85, fracción I de este Código, entre otras, no aportar la documentación requerida por las autoridad fiscales en el ejercicio de las facultades de comprobación (reincidencia) restringirá los CSD del contribuyente.

Se reforma la fracción V del artículo 17-H Bis del CFF, para indicar que se restringirán los CSD del contribuyente cuando el SAT detecte que este al ser una empresa que deduce operaciones simuladas (EDOS) no haya ejercido el derecho previsto en el artículo 69B o habiéndolo ejercido, no haya acreditado la realidad de las operaciones cuestionadas, ni corregido su situación fiscal.

Se reforma artículo 17-H Bis, fracción VII del CFF para precisar que la autoridad podrá también considerar las inconsistencias que se detecten sobre el valor de los actos o actividades gravados manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos del ejercicio, o bien, las informativas, en relación con la información que obre en poder del SAT.

Se incorpora la fracción XI del artículo 17-H Bis del CFF, para indicar que se restringirán los CSD cuando el SAT detecte que la persona moral tiene un socio o accionista (control efectivo) que:

Su CSD se haya dejado sin efectos por no haber subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas de restricción temporal de CSD;

Que no haya desvirtuado la presunción de la inexistencia de operaciones (artículo 69-b) como EDO;