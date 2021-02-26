El año pasado se invirtieron 458 millones de pesos en la producción y distribución cinematográfica. El jueves 25 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en que se informa el monto destinado al estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (Eficine). Durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinaron al rubro 458 millones 129 mil 290 pesos. De éstos, 439 millones 270 mil 925 pesos se destinaron a proyectos de producción y 18 millones 858 mil 365 pesos a distribución. Durante el ejercicio fiscal de 2019 se entregaron 629 millones 876 mil 484 pesos, lo que implica una disminución del 37% respecto a este año.
|Proyecto de inversión
|Contribuyente aportante
|Monto autorizado
|¿Qué hacemos con mamá?
|GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
|20 millones de pesos
|El extraño caso del fantasma claustrofóbico
|OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V.
|18 millones de pesos
|La cura es la locura
|SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.
|20 millones de pesos
|Lluvia
|CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A.
|18 millones 33 mil pesos
|Mi amigo el sol
|METALÚRGICA DE COBRE, S.A. DE C.V.
|20 millones de pesos
Distribución cinematográfica con las mayores inversiones
|Proyecto de inversión
|Contribuyente aportante
|Monto autorizado
|Noche de fuego
|AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. y AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V.
|1 millón 381 mil pesos y 690 mil pesos, respectivamente
|Guía para el viajero que no quiere preguntar
|TIP AUTO, S.A. DE C.V.
|1 millón 520 mil pesos
|La diosa de asfalto
|ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V
|1 millón 132 mil pesos
|Girando por el sureste con cine móvil Toto 3ra edición
|CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. y GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V.
|444 mil pesos y 1 millón 243 mil pesos, respectivamente
|Girando por el norte con cine móvil Toto 2da edición
|CASA DE BOLSA BANORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE
|1 millón 357 mil pesos
Puedes consultar el acuerdo aquí.
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