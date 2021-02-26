El año pasado se invirtieron 458 millones de pesos en la producción y distribución cinematográfica. El jueves 25 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo en que se informa el monto destinado al estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional (Eficine). Durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinaron al rubro 458 millones 129 mil 290 pesos. De éstos, 439 millones 270 mil 925 pesos se destinaron a proyectos de producción y 18 millones 858 mil 365 pesos a distribución. Durante el ejercicio fiscal de 2019 se entregaron 629 millones 876 mil 484 pesos, lo que implica una disminución del 37% respecto a este año.
Proyecto de inversión Contribuyente aportante Monto autorizado
¿Qué hacemos con mamá? GENERAL MOTORS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE 20 millones de pesos
El extraño caso del fantasma claustrofóbico OPERADORA DE MINAS E INSTALACIONES MINERAS, S.A. DE C.V. 18 millones de pesos
La cura es la locura SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V. 20 millones de pesos
Lluvia CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, S.A. 18 millones 33 mil pesos
Mi amigo el sol METALÚRGICA DE COBRE, S.A. DE C.V. 20 millones de pesos

Distribución cinematográfica con las mayores inversiones
Proyecto de inversión Contribuyente aportante Monto autorizado
Noche de fuego AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V. y AEROPUERTO DE MÉRIDA, S.A. DE C.V. 1 millón 381 mil pesos y 690 mil pesos, respectivamente
Guía para el viajero que no quiere preguntar TIP AUTO, S.A. DE C.V. 1 millón 520 mil pesos
La diosa de asfalto ASPEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V 1 millón 132 mil pesos
Girando por el sureste con cine móvil Toto 3ra edición CANCÚN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V. y GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. 444 mil pesos y 1 millón 243 mil pesos, respectivamente
Girando por el norte con cine móvil Toto 2da edición CASA DE BOLSA BANORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1 millón 357 mil pesos

Puedes consultar el acuerdo aquí.

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