Luego de esperar más de dos horas para ser atendidos, reportaron que no había fichas disponibles para darse de alta en el SAT, debido a la saturación. Jóvenes de 18 años que ya pueden entrar a trabajar en empresas formales, pierden empleos porque no les dan cita en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en León, Guanajuato. De acuerdo con La Silla Rota, en los primeros días de diciembre, la fila para darse de alta en el SAT estaba llena de aproximadamente 50 jóvenes que buscaban encontrar empleos en su periodo vacacional. Luego de esperar más de dos horas para ser atendidos, reportaron que no había fichas disponibles para realizar el trámite debido a la saturación. Usuarios de redes sociales, reportaron la venta de citas para el SAT dede 250 hasta 1,500 pesos, a pesar de que este trámite es gratuito. Esta práctica ya ha sido reportada durante 2020 y 2021, como informamos en El Contribuyente, el fisco detectó irregularidades en la asignación de citas principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas, así como para la inscripción de nuevas empresas. En su momento, el SAT reportó que los estados en donde se han presentado los casos, principalmente, son Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. El órgano tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica por correo electrónico a los contribuyentes que tengan citas sospechosas de haber sido comercializadas que no serán atendidos en las oficinas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el primer trimestre de 2020, justo antes de las restricciones a las actividades económicas no esenciales por la pandemia, el mercado laboral reportó 12 millones 364,278 jóvenes de 20 a 29 años en una ocupación. En el segundo trimestre de este año esa población se redujo a 11 millones 876,470 personas; el déficit en la recuperación es de 487,808 plazas

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