Se trata de un documento de 910 páginas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que contiene los trámites fiscales del SAT. El 21 de enero, la Secretaría de Hacienda publicó el Anexo ...

Se trata de un documento de 910 páginas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que contiene los trámites fiscales del SAT. El 21 de enero, la Secretaría de Hacienda publicó el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. Se trata de un documento de 910 páginas publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que contiene los trámites fiscales, divididos de la siguiente manera:

Código Fiscal de la Federación.

Impuesto Sobre la Renta.

Impuesto al Valor Agregado.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Ley de Ingresos de la Federación.

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003 y modificado mediante Decretos publicados en el DOF el 12 de enero de 2005, 12 de mayo, 28 de noviembre de 2006 y 4 de marzo de 2008.

Del Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares, publicado en el DOF el 31 de octubre de 1994 y modificado el 28 de noviembre de 2006 y 5 de noviembre de 2007.

Puedes ver el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 aquí / Fecha de publicación: 21 de enero de 2021.

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