El trámite llamado "Aviso de retención por originación" será sustituido ahora por la "Notificación de descuento" El 12 de julio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores...

El trámite llamado "Aviso de retención por originación" será sustituido ahora por la "Notificación de descuento" El 12 de julio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó el nuevo Servicio de Confirmación de Trámites de Crédito. Se trata de un servicio a través del cual los empleadores llevarán a cabo la confirmación de enterado del trámite de crédito de sus trabajadores de manera electrónica. Dicho servicio aplicará para créditos hipotecarios y no hipotecarios (Mejoravit y ConstruYO).

¿Cómo funciona el Servicio de Confirmación de Trámites de Crédito?

El Infonavit informó que durante el proceso de otorgamiento de crédito, se sustituye el "Aviso de retención por originación" por la "Notificación de descuento". Este documento es de carácter informativo para la y el derechohabiente, quien podrá consultarlo en Mi Cuenta Infonavit y solicitar a su empleador llevar a cabo la confirmación de enterado de su trámite de crédito.

El empleador confirmará que está enterado del trámite de crédito

Dentro del portal empresarial del Infonavit, en la sección “Mis trámites”, opción “Trámite de Crédito”, el empleador confirmará en forma electrónica que está enterado del trámite de crédito que está realizando su trabajadora o trabajador. Una vez que el empleador finalice esta actividad, tendrá disponible dentro del portal empresarial el "Acuse de confirmación", mismo que la o el trabajador podrá consultar y descargar en Mi Cuenta Infonavit. El Infonavit indicó que es muy importante señalar que mientras el empleador no lleve a cabo la confirmación del trámite de crédito, no se podrá continuar con el proceso de titulación. Por eso, es indispensable que dicha confirmación se realice en tiempo y forma, para evitar cancelaciones por agotar la vigencia de recursos. Puedes descargar una infografía del Servicio de Confirmación de Trámites de Crédito del Infonavit aquí.