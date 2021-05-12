La organización señala que en la década de los setenta los impuestos a las herencias suponían el 1% de la recaudación total de los países miembro. Actualmente el porcentaje es de casi la mitad, 0.53%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso incrementar el impuesto a las herencias en los países miembro. La organización señala que la crisis generada por la pandemia de COVID-19, los países han tenido que incrementar el gasto público. Actualmente, 24 de los 36 países miembro cuentan con este impuesto. México es uno de los que no, aunque recientemente la medida ha sido propuesta por legisladores del partido Morena. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de la propuesta debido a que en campaña prometió no crear nuevos impuestos. La OCDE señala que en la década de los setenta los impuestos a las herencias suponían el 1% de la recaudación total de los países miembro. Actualmente el porcentaje es de casi la mitad, 0.53%. Paralelamente, la concentración de la riqueza se ha disparado: el 10% de los más ricos poseen el 52% de la riqueza y el 1% con más recursos concentra el el 18%. En Estados Unidos, el país más desigual de la organización, el 10% concentra el 80% y el 1% el 42%. El organismo internacional arguye diversas razones para la implementación e incremento de los impuestos sobre las sucesiones con sustento en la equidad, la eficiencia y la administración. Además, los impuestos sobre las herencias son más eficientes, pues tienden a tener efectos más limitados sobre los ahorros que otros impuestos dirigidos a los contribuyentes más ricos. La OCDE advierte que es necesario tener en cuenta el contexto de cada país para seleccionar los instrumentos fiscales que mejor se adapten a sus circunstancias. Entre los factores que deberían tomarse en cuenta están el nivel de desigualdad y la capacidad de cada administración tributaria.

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