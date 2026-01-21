La UMI Infonavit se mantiene congelada en 2026. ¿Qué significa para tu descuento hipotecario? Conoce qué cambió y qué no El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actuali...

La UMI Infonavit se mantiene congelada en 2026. ¿Qué significa para tu descuento hipotecario? Conoce qué cambió y qué no El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actualizó su sitio web el 19 de enero de 2026 con un dato que afecta a millones de deudores hipotecarios. La Unidad Mixta Infonavit (UMI), que determina cómo se calcula el descuento mensual de créditos en tu nómina, se mantiene congelada. Está igual desde 2024: $100.81 pesos diarios. Esto significa que tu descuento por crédito Infonavit no aumentará en 2026, aunque el salario mínimo sube y otras referencias económicas se ajusten. Es una medida que el gobierno anunció hace meses. Pero genera una pregunta incómoda: ¿tiene sustento legal este congelamiento?

Qué es la UMI y por qué importa

La UMI es la unidad de medida que Infonavit utiliza para calcular descuentos de créditos otorgados sobre el salario de trabajadores. No es un número arbitrario. Está diseñada para reflejar cambios económicos y ajustar automáticamente lo que pagas mensualmente. Cuando la UMI sube, tu descuento sube. Cuando baja, baja. Es un mecanismo que vincula tu pago al comportamiento de la economía y tu ingreso. En teoría.

El congelamiento: dos años sin movimiento

Desde 2024, la UMI está en $100.81 diarios. En 2025, no cambió: siguió siendo $100.81. Ahora en 2026, seguirá siendo $100.81. Esto representa una variación de 0.00% en dos ejercicios consecutivos. Para un deudor de Infonavit, esto tiene dos lecturas. Positiva: tu descuento mensual no aumentó, lo que significa más dinero en tu bolsillo. Negativa: los valores de referencia económicos (salario mínimo y UMA) sí subieron, pero la UMI no los acompañó.

Cómo llegamos aquí: el anuncio de noviembre 2024

Este congelamiento no es accidental. El Ejecutivo anunció el 11 de noviembre de 2024 que los créditos Infonavit referenciados en veces el salario mínimo se mantendrían congelados. La medida buscaba beneficiar a los trabajadores evitando que sus descuentos aumentaran. Es importante reconocer la intención: proteger el poder adquisitivo de trabajadores en un contexto de salarios bajo presión. Pero hay un debate sobre si esta protección tiene cobertura legal clara.

La pregunta incómoda: ¿en qué se basa?

Aquí está el nudo del asunto. La Ley del Infonavit estableció en 2016 que los créditos en salarios mínimos se actualizarían con el menor entre dos variables: el aumento porcentual del salario mínimo o el aumento de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). En 2026, el salario mínimo subió aproximadamente 13% y la UMA subió 3.69%. Conforme a la ley, debería aplicarse el menor: 3.69%. La UMI debería haber subido 3.69% también. Sin embargo, subió 0.00%. El comunicado oficial de Infonavit reconoce el congelamiento pero no explica claramente en qué artículo o reforma legal se sustenta para apartarse de lo que la ley establece.

Comparación de valores: cómo ha evolucionado la UMI

Una mirada histórica ayuda a entender lo inusual de esta situación. Observa cómo la UMI evolucionó desde 2016:

Año Salario Mínimo (%) UMA (%) UMI (%) Valor UMI 2024 6.00% 4.66% 4.66% $100.81 2025 6.50% 4.21% 0.00% $100.81 2026 13.00% 3.69% 0.00% $100.81

La tabla revela el patrón: 2024 sí se ajustó (4.66%). 2025 y 2026 no se ajustaron (0.00%), pese a que ambas tenían incrementos económicos que debían reflejarse.

El impacto para deudores

En términos prácticos, un deudor Infonavit ve esto como un beneficio. Su descuento no sube, cuando en años anteriores habría subido. Dinero que se queda en su salario en lugar de ir al descuento. Pero hay un lado que no se ve: si después el congelamiento se revierte bruscamente, los descuentos podrían subir de golpe de una manera más traumática. El congelamiento es un alivio temporal, pero también un diferimiento.

Qué significa para deudores y Infonavit

Para los deudores: beneficio inmediato. Para Infonavit: menos ingresos de lo que esperaría en condiciones normales. La institución está subsidiando indirectamente a los deudores manteniéndose firme en descuentos más bajos. La pregunta que queda abierta es si esta política se mantendrá indefinidamente o si en algún momento el Instituto buscará "recuperarse" con ajustes más agresivos futuros. Por ahora, el congelamiento continúa.