El SAT lleva dos años rompiendo récords en recaudación por auditorías; sin embargo, puede que la tendencia empiece a cambiar. Al cierre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recau...

El SAT lleva dos años rompiendo récords en recaudación por auditorías; sin embargo, puede que la tendencia empiece a cambiar. Al cierre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 496 mil 217 millones de pesos por auditorías. Esto representa un aumento de 106% frente a 2019; además, es el monto más alto registrado por este concepto.

Sin embargo, en el primer semestre de este año, el fisco registró una caída importante en la recaudación por auditorías con 12% menos para quedar en 247 mil millones de pesos. En el primer trimestre del año, se registró un aumento de 33% en auditorías; sin embargo, en el segundo trimestre la tendencia cambió.

Como señala Reforma, el SAT llevaba dos años seguidos con crecimientos importantes por este concepto. Como ya dijimos, en 2020 logró romper su propio récord establecido en 2019.

Difícil situación para las empresas

En entrevista con Reforma, la fiscalista Virginia Ríos explicó que la caída se debe a la difícil situación financiera de las empresas. Debido a la pandemia, varios pequeños y medianos negocios han tenido que cerrar; así, las que quedan deben decidir entre pagar salarios o pagar impuestos. Ríos espera que este año no se consigan los mismos resultados en auditorías que en los anteriores. Por otro lado, Mario Barrera, socio de Holland & Knight, explicó que las auditorías de este año reflejan los resultados de 2019 y 2020. Esto significa que las auditorías pasadas estaban demostrado los resultados de las empresas antes de la pandemia y la crisis económica; en cambio, las de este año reflejarán el estado económico de las empresas a inicios de la pandemia. Ríos, al igual que otros especialistas, cree que el SAT aumentará la fiscalización para complementar lo que se pierda en estos resultados. Los actos de vigilancia del fisco aumentaron 19% frente al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la recaudación por estos medios no es óptima. En el primer trimestre la recaudación fue de 18 mil millones de pesos; esto es un 34% menos que lo recaudado por el mismo concepto en el mismo periodo de 2020. Con información de Reforma https://www.reforma.com/cae-recaudacion-via-auditorias/ar2234135?v=4

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.