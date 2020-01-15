En su ratificación como jefa del SAT, Raquel Buenrostro presentó algunas propuestas que encaminarán al fisco bajo su administración. El día de ayer la tercera comisión de trabajo de la comisión per...

En su ratificación como jefa del SAT, Raquel Buenrostro presentó algunas propuestas que encaminarán al fisco bajo su administración. El día de ayer la tercera comisión de trabajo de la comisión permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). También aprobó a Thalía Concepción Lagunas Aragón como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Durante su comparecencia, Buenrostro presentó algunas propuestas nuevas para el SAT.

Raquel Buenrostro evalúa la factura instantánea

En primer lugar, dijo que todavía se está estudiando el impacto de la facturación instantánea. Esta medida, que tanto ha preocupado a los contribuyentes, debe entrar en vigor en mayo. Buenrostro dijo que deben determinar si la medida vale la pena. Esto porque el costo tecnológico es demasiado alto y va enfocado principalmente a la población informal, que suele tener bajos ingresos. Según la jefa del SAT, las personas físicas representan el 20% del padrón de contribuyentes, pero solamente el 3% de la recaudación. Por eso, esta medida solo tiene un potencial de 3%. Por último, dijo que la factura instantánea no es una propuesta del ejecutivo, sino una propuesta externa que están evaluando.

No habrá terrorismo fiscal

La nueva jefa del SAT también aseguró que el SAT no promoverá el terrorismo fiscal ni una reforma. En cambio, se enfocarán en mejorar la efectividad de la legislación actual.

En este momento no hay en la agenda del SAT la necesidad ni el objetivo de implementar ninguna reforma fiscal. Antes de pensar en una reforma tendremos que ser más eficientes en el marco de la legislación actual. El SAT no promueve ni promoverá jamás lo que llaman terrorismo fiscal. No somos inquisidores y menos de las clases medias y populares, ya que la clase media por años han sido los ciudadanos que han contribuido cautivamente al sistema tributario de este país.

También aseguró que no le cargarán la mano a los contribuyentes ni a los empresarios.

A todos ellos les decimos gracias y que no teman un ambiente de terrorismo fiscal o persecución que no habrá.

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