Es muy importante realizar una planeación financiera para tener unas finanzas personales sanas, elaborar un presupuesto y apegarse a él a la hora de gastar Desde el año 2011 como iniciativa del Gobierno Federal y organismos del sector privado surge el Buen fin, con el objetivo de impulsar el mercado interno motivando el consumo y con ello beneficiar al consumidor final con precios más bajos en diversos bienes y servicios. Hacer mención que lo bienes más vendidos don ropa, artículos electrónicos, de tecnología y muebles. Es muy importante realizar una planeación financiera para tener unas finanzas personales sanas, elaborar un presupuesto y apegarse a él a la hora de gastar, además de considerar una parte de los ingresos para ahorrar para cualquier evento imprevisto. Ahora que empieza el Buen fin se deberían considerar estos aspectos, pero que pasaría si se realiza lo contrario, es decir, lo que se debe hacer en el buen fin para acabar con tú dinero y desestabilizar tus finanzas personales.

NO elaborar un presupuesto

No se analizan los ingresos que se tienen, no se elabora una lista de los bienes y servicios que se necesitan y se van a comprar, no se considera el costo de cada uno, y no revisar si se cuenta con el dinero suficiente para adquirirlo por lo que se utiliza en la mayoría de los casos las tarjetas de crédito para hacer los pagos. No se pone límite al monto total de gastos, por lo que se puede comprar lo que se quiera, sin considerar que esta situación va a desestabilizar las finanzas personales.

Adquirir bienes y servicios que NO necesito solo por impulso y NO revisar detalles de las compras.

Se realizan compras de bienes y servicios que no son necesarios y que no brindan alguna utilidad, se compran por impulso porque dicen que están en oferta o tiene alguna promoción y no se cuenta con el dinero para adquirirlo. Porque se tiene la creencia que se tiene que gastar para adquirir bienes o servicios obligatoriamente durante el buen fin, es decir se debe de gastar dinero durante el tiempo que dura. No se revisan los detalles de las compras, como validar que los establecimientos están participando en el Buen fin, no preguntar en caso de tener dudas, y evitar reclamos. No se revisan las garantías que contenga los datos necesarios para hacerla valida en caso de ser necesario y tampoco las políticas de devolución que incluye los plazos para realizarlas. No se guardan los comprobantes de pago, pero es importante tenerlos en caso de reclamos. No se validan los plazos de entrega y las condiciones de las tiendas para que se pueda exigir en caso de que no se cumplan, aún y cuando los establecimientos están obligados a cumplir.

NO analizar mi capacidad de crédito

No se valida si se cuenta con recursos suficientes para hacer las compras, tampoco se revisan los limites de las tarjetas de crédito. No se analizan los gastos pendientes de pago antes de hacer compras a meses sin intereses, o se adquieren bienes y servicios a pagos fijos sin conocer el total que se pagará de interés durante el tiempo que dure el crédito. No administrar las deudas porque no se analiza si en lo que se va a adquirir es mejor gastar el dinero o conservar esos recursos y pagar a con una tarjeta de crédito. Además, se adquieren bienes duraderos y no duraderos a meses sin intereses sin considerar los plazos de los gastos, así se estará pagando la cena de navidad en noviembre del año siguiente.

NO comparar precios

No realizar una comparación de precios de lo que se va a comprar, se podría utilizar “quién es quién en el Buen Fin” en la página de Profeco para encontrar las mejores ofertas y en que tienda se localizan. No se revisan los descuentos, promociones y ofertas en línea por tienda para comparar precios, en algunos casos se tienen ofertas exclusivas en línea, pero no se aprovechan por ejemplo los envíos gratis.

NO proteger los datos bancarios

No verificar la dirección del sitio web del banco, utilizar conexiones de internet públicas para realizar operaciones bancarias, no activar las notificaciones del banco para que notifique las compras realizadas con las tarjetas de crédito y débito, o bien mediante correo electrónico o mensajes de texto. No llevar el control de las transacciones realizadas y no utilizar el token dinámico en cada compra en línea para proteger el código de seguridad de las tarjetas. A manera de conclusión, durante el Buen fin evitemos estas prácticas para proteger el dinero y mantener unas finanzas personales sanas.

Contadora Laura Becerra Rodríguez Integrante de la comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México