Con este gravamen, que se incluiría en la reforma fiscal para 2022, se podrían recaudar 100 mil millones de pesos.

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar coordina el recientemente instalado grupo de trabajo para la transición hacendaria de la Cámara de Diputados. El objetivo del grupo de trabajo es discutir y consensuar un proyecto de reforma fiscal, que sería presentado el 15 de agosto de este año, para fortalecer los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal. Una de las propuestas que se discutirán es la implementación de un impuesto a las grandes fortunas, mismo que se aplicaría a unas 160 mil personas y podría recaudar 100 mil millones de pesos. "Yo creo que llegó la hora de que los grandes multimillonarios pudieran colaborar mucho más y se puede hacer; países como Estados Unidos y los países europeos tienen este mismo debate y yo creo que vamos a llegar a construir un sistema con una justicia fiscal mucho más clara, más consistente", dijo el legislador en entrevista con diario Milenio. Según un estudio de Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, al que hizo alusión el político zacatecano, si se aplicara un impuesto del 2% a las fortunas de entre 20 y mil millones de pesos; del 3% a aquellas de entre mil y 2 millones de pesos y del 3.5% para las superiores a los 2 mil millones, la recaudación sería de 100 mil millones de pesos. Ramírez Cuéllar dijo que es necesario reformar el marco tributario, que en la actualidad es "regresivo, lleno de fugas y elusione". "La meta común es establecer nuevos criterios de corresponsabilidad, volver a discutir y analizar los ingresos en materia ambiental y de patrimonio, y todas las fuentes fundamentales para fortalecer a los gobiernos subnacionales, evaluar nuevas fórmulas de distribución de los ingresos del país y nuevos mecanismos de fiscalización del gasto", dijo. Con información de Milenio. https://www.milenio.com/politica/congreso/diputados-morena-impuesto-160-mil-fortunas

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