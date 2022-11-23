El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año El nuevo régimen de i...

El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año El nuevo régimen de incorporación obligatoria protegerá los derechos laborales de 2.3 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar, de los cuales el 88% son mujeres y el 12% son hombres. Lo anterior lo informó la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján. El 15 de noviembre de 2022, en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la STPS explicó que entre los beneficios del aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de las personas trabajadoras del hogar, se encuentran los siguientes:

Atención médica sin limitaciones

Incapacidades

Servicio de guardería

Pensión y

Cobertura familiar.

Alcalde Luján adelantó que la reforma a la Ley del Seguro Social entrará en vigor este mes, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los patrones, dijo, estarán obligados a registrar a las y los empleados desde el primer día. El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año. La titular de la STPS también expuso lo siguiente:

Durante la etapa piloto de la iniciativa, 53 mil 755 personas trabajadoras del hogar fueron aseguradas

La etapa piloto abarca el periodo de 2019 a noviembre de 2022

El salario promedio reportado al IMSS es de 232.5 pesos.

Por esta iniciativa, 10 mil 869 personas se pensionaron y 67 mil 129 registraron a beneficiarios.

El IMSS tiene una página para iniciar el registro de datos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio, información de contacto y número de seguridad social. En caso de no contar con ese el último requisito, se puede generar en línea. La funcionaria expuso que el sistema hace cálculo de la cuota a pagar, la cual debe realizarse dentro de los primeros 20 días del mes de manera presencial o a través de la banca en línea. En los siguientes periodos, considerando la información proporcionada por el patrón, el IMSS enviará cada mes por correo electrónico la línea de captura para el pago.