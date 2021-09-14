La actual directora del programa "La Escuela es Nuestra" declaró en marzo ante la Secretaría de la Función Pública que nunca había ocupado un puesto de trabajo. El programa "La Escuela es Nuestra" ...

La actual directora del programa "La Escuela es Nuestra" declaró en marzo ante la Secretaría de la Función Pública que nunca había ocupado un puesto de trabajo. El programa "La Escuela es Nuestra" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se formó en 2019 para reemplazar al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed). De acuerdo con su página oficial, los objetivos son los siguientes:

Dignificar las condiciones de las escuelas en las que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país reciben educación.

Evitar la corrupción, el dispendio, el clientelismo y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto destinado a la infraestructura educativa, fomentando el uso honesto de los recursos.

Agilizar la entrega de recursos, eliminar trámites, reducir el costo burocrático y lograr un mejor rendimiento del presupuesto.

Impulsar la organización popular, fomentar el trabajo colectivo en aras del bien común y promover la participación de niñas, niños y jóvenes en la toma de decisiones.

Reactivar las economías locales mediante la inyección directa de recursos en las comunidades.

Fomentar la participación activa de los padres y madres de familia en la educación de sus hijos.

Promover la integración de comunidades escolares dispersas en Centros Integradores de Desarrollo (CID) y Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC).

Para lograr todo esto, el programa entrega recursos directamente a un comité de padres de familia en cada escuela. Este comité decide en qué se usará el dinero para mejorar cada escuela. Para 2022, el presupuesto de este programa podría ser de casi 14 mil millones de pesos, según lo establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Todo ese dinero irá a alguien sin experiencia

Sin embargo, como señala Reforma, actualmente el programa está bajo la dirección de una funcionaria sin experiencia. La directora actual, Pamela López Ruiz, llegó a la Ayudantía de Presidencia en enero de 2020. A mediados de ese año, se convirtió en la directora de "La Escuela es Nuestra". Hay que señalar que aunque el programa forma parte de la SEP, es supervisado directamente por la Presidencia. En marzo de este año, declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) estudió la licenciatura en Arquitectura en la UNAM y que nunca había ocupado un puesto de trabajo. Con información de Reforma y Animal Político https://www.reforma.com/dan-plan-educativo-millonario-a-novata/gr/ htps://www.animalpolitico.com/2021/09/escuela-infraestructura-presupuesto-educacion/

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