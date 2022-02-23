La pandemia ha acelerado la expansión del e-commerce en el país de Centroamérica México es uno de los países del mundo con un futuro más optimista para el comercio electrónico. La expansión del e-commerce en el país en los últimos años es, según todos los analistas, imparable, e incluso se ha acelerado en los últimos años, con la pandemia de la COVID19. México se encuentra en el top 20 de los mercados con mayor potencial para este tipo de comercio, con compañías punteras que destacan por encima del resto como Avera, que creció en enero y febrero o YoY, con un incremento de un 300% en visitas y 550% en ventas. Según el estudio Impacto COVID19 en venta online en México, durante 2020 dos de cada diez empresas de comercio electrónico vivieron una expansión de más del 300% respecto al año anterior. El e-commerce alcanzó un valor de 401.000 millones de pesos en 2021 y 8 de cada 10 compradores expresaron su satisfacción con la experiencia de compra en los canales digitales. En 2021, para el 19% de las empresas de comercio electrónico en México la venta online llegó a representar más del 30% de sus ventas totales. Otros datos que destacan del citado estudio sobre el comercio electrónico es que el 8% de las empresas mexicanas dedicadas al e-commerce ha crecido entre el 50 y el 99%, mientras que el 24% ha crecido más del 300%. Además, las categorías favoritas para comprar online por parte de los consumidores mexicanos fueron, en 2021, comida a domicilio (72%), moda (64%), electrónicos (55%), bienes culturales como libros y revistas (52%) y juguetes (51%). Por otra parte, aumentaron de forma significativa la venta de muebles, electrodomésticos y deportes. En un contexto de crisis global provocado por la pandemia, con restricciones de movimiento y cierre de negocios físicos generalizado, es llamativo que el impacto ha sido muy positivo para las ventas online. El potencial del crecimiento de México es valorado de forma muy positiva por los analistas de mercados internacionales: consideran que solo es superado por Brasil entre los países con mayor proyección de Latinoamérica.

Ejemplos de éxito de e-commerce

Avera, con su sección dedicada a mayoristas de electrodomésticos, es uno de los mayores ejemplos de éxito de una compañía mexicana dedicada al comercio electrónico. Esta empresa comercializa online todo tipo de soluciones para problemas del hogar, desde parrillas hasta purificadores de aire, pasando por hornos o asadores. Las compras que realizan los clientes son enviadas de forma ágil a los hogares, ofreciendo servicio a todo el país. El servicio al cliente con el que cuenta la tienda online es particularmente valorado por los compradores y es, en gran parte, responsable del éxito del ecommerce de la compañía y de su fulgurante ascenso en los últimos años. Las causas del crecimiento del comercio electrónico A la hora de analizar las causas del crecimiento del e-commerce en México, el estudio de venta online, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), proporciona algunas claves interesantes. Según los datos de este trabajo, el consumidor mexicano indica como los principales beneficios de comprar online:

La comodidad de recibir las compras a domicilio (55%);

El ahorro de tiempo al no tener que moverse de casa y acudir a las tiendas físicas, que pueden estar lejos del domicilio (46%);

La facilidad para hallar productos que no están disponibles en tiendas físicas pues el stock online abarca todo el catálogo de productos (43%);

La posibilidad de hacer compras desde cualquier lugar (40%);

Por último, el canal online permite encontrar de forma más sencilla promociones y descuentos, con el ahorro de dinero que supone para el consumidor (39%).

Por otra parte, el consumidor mexicano tuvo una razón añadida en 2021 para hacer sus compras desde casa: evitar el riesgo de contagio por covid19. La pandemia ha cambiado los hábitos de los mexicanos, beneficiando de forma indudable a la compra online. En suma, México es un país clave para el crecimiento del ecommerce en el continente americano y su capacidad para crecer no ha hecho sino mostrar sus primeros indicadores. La proyección del país en muy grande y los expertos esperan que, en un plazo corto de tiempo, se encarame a los puestos altos del top 20, ranking en el que permanece desde hace años. Fue en 2015 cuando México apareció por primera vez en el puesto 17 del top 20 entre todos los mercados mundiales con mayor atractivo para el negocio del e-commerce (en ese año el volumen de ventas online en América Latina llegó hasta los 59 mil millones de dólares, según datos de Euromonitor Internacional). Desde entonces, no ha abandonado el top y los expertos más reconocidos en el ámbito del comercio electrónico en todo el mundo vaticinan que pronto lo veremos entre los 5 primeros.