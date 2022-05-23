Debido a la implementación del CFDI 4.0, el SAT cambió la clave “DIF” por "CMX", para identificar a la Ciudad de México. Durante el mes de mayo se han presentado una serie de rechazos en el timbrad...

Debido a la implementación del CFDI 4.0, el SAT cambió la clave “DIF” por "CMX", para identificar a la Ciudad de México. Durante el mes de mayo se han presentado una serie de rechazos en el timbrado de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) con Complemento de Nómina, específicamente, por el uso de una clave de Estado de la República muy específica. Lo anterior lo informó Fiscalia en una nota, en la que explicó que uno de los datos requeridos en el CFDI de nómina es el denominado “ClaveEntFed”, que es un atributo requerido del nodo “Receptor” (datos del trabajador) para expresar la clave de la entidad federativa en donde el receptor del recibo prestó el servicio. Este atributo debe ser llenado utilizando alguna de las claves que, para cada entidad federativa, se enlistan en el catálogo “c_Estado”. Desde 2017 el listado de claves había contemplado la clave de identificador “DIF” para la Ciudad de México (CDMX), que antes se llamaba Distrito Federal.

El SAT cambió la clave “DIF” por "CMX"

Sin embargo, la nota indica que el 9 de febrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer actualizaciones a catálogos del Complemento de Comercio Exterior del CFDI y al Complemento de Nóminas, que consistieron en abandonar el uso del identificador “DIF” para la Ciudad de México, para adoptar el uso del identificador “CMX”.

Rechazo de timbrado

Derivado de este cambio, Fiscalia advirtió que, a partir del 1 de mayo, los sistemas de nómina que sigan utilizando el identificador “DIF” para la Ciudad de México, serán rechazados en su timbrado puesto que esta clave ya no es permitida. Además, indicó que la solución a esta problemática es actualizar los sistemas de nómina para que utilicen los catálogos del CFDI 4.0, de manera que, en lugar de utilizar el identificador “DIF”, utilicen “CMX”.