AMLO ha dado ha conocer en reiteradas ocasiones que la corrupción que impera en los puertos y aduanas ha sido de difícil de combatir. En la conferencia de prensa matutina del viernes, realizada desde el estado de Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre la situación de violencia en el país, dio a conocer que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina tomarán el control de los puertos y aduanas. Dijo que la violencia se genera por los plantíos de amapola y de marihuana, que son los que predominan; sin embargo, aseguró que los tiempos están cambiando y que ahora entran por el puerto químicos para la creación de drogas "de lo más destructivas que puede haber". Esto, dijo, debido a la corrupción que ha imperado y porque las autoridades siguen estando involucradas "sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de este puerto de Manzanillo" dijo. Retomó las palabras del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sanchez, quien mencionó que el puerto: "es histórico, muy importante, pero al mismo tiempo por este puerto se introduce contrabando y droga". "Por eso hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al gabinete de seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina", dijo AMLO desde Colima. La medida no sólo se implementará en el puerto de Manzanillo, sino en todos los puertos del territorio nacional para incrementar la seguridad y evitar el contrabando. El presidente dijo que esta información se la enteró el mismo día al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, y que próximamente se lo notificaría al secretario de Comunicaciones y Transportes. Dio a conocer que en la reunión de seguridad que tuvieron por la mañana estuvo el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y Horacio Duarte, quien es administrador general de Aduanas. "Hemos tomado esa decisión por el manejo del puerto, por el mal manejo, la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional por estos puertos, hemos tomado esta decisión que estoy dando a conocer al pueblo de México desde Manzanillo", dijo el mandatario. Finalmente mencionó que la corrupción que impera explica mucho el porqué de los atentados en Colima y en otras partes del país. Por lo que reiteró que van a continuar limpiando y renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país.
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