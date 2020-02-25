La mayoría de los involucrados en la reforma de outsourcing está de acuerdo con la creación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. Hace unas semanas la Secretaría del Trabajo y Previ...

La mayoría de los involucrados en la reforma de outsourcing está de acuerdo con la creación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. Hace unas semanas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). El punto más importante de esta reforma es la creación del registro nacional de empresas de subcontratación. Básicamente, para celebrar cualquier contrato de subcontratación, el contratista debe estar inscrito en este registro. También debe entregar al contratante una constancia vigente. La propuesta de la STPS establece que los contratos deberán incluir una constancia de inscripción al registro. Además, deben establecer explícitamente la obligación solidaria. De no ser así, la multa podrá ser de 217 mil pesos. También dice que si se firma un contrato y la empresa contratista no está inscrita, se considerará a la contratante como patrón.

Hay consenso sobre Registro Nacional de Empresas de Subcontratación

Ahora, de acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la junta de coordinación política (Jucopo) del Senado, legisladores, empresarios, sindicatos y autoridades coinciden en la creación de este registro nacional. De hecho, de los 13 puntos que presentó el senado para reformar la subcontratación, este fue el único aceptado por todos. Otro punto apoyado por casi todos es que se reformará el outsourcing, pero no se castigará a las empresas que lo practican. Tampoco se eliminará por completo la figura como se propuso en un principio. Por otro lado, algunos representantes del sector privado creen que no deberían hacerse cambios a las reglas actuales. Estos empresarios, entre ellos Alejandro del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, consideran que las regulaciones actuales son suficientes para controlar el fenómeno. Lo único es que deben aplicarse las reglas. Esta propuesta es la misma que defiende Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con información de El Economista.

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