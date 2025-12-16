Nueva mecánica con cuota fija basada en la UMA y lo que se espera para su actualización el próximo año Desde el 1 de mayo de 2024, el esquema del Subsidio al Empleo en México cambió de manera relev...

Nueva mecánica con cuota fija basada en la UMA y lo que se espera para su actualización el próximo año Desde el 1 de mayo de 2024, el esquema del Subsidio al Empleo en México cambió de manera relevante. El nuevo modelo, conocido como SE 2024, sustituyó el mecanismo de tablas variables vigente desde 2013 por una cuota fija mensual, con el objetivo de simplificar su aplicación y alinearlo con los incrementos recientes al salario mínimo. Este ajuste tiene implicaciones directas en la determinación del impuesto sobre la renta de las personas físicas que perciben ingresos por salarios, así como en la planeación fiscal de empleadores y trabajadores que se ubican en los rangos de menores ingresos.

Qué es el subsidio al empleo y a quién beneficia

El Subsidio al Empleo es un beneficio fiscal que reduce el ISR a cargo de las personas trabajadoras que perciben ingresos por salarios hasta un determinado límite. Su finalidad es disminuir la carga tributaria sobre quienes se encuentran en los niveles salariales más bajos y, con ello, aumentar su ingreso disponible. Hasta antes de 2024, el subsidio se calculaba con base en tablas progresivas que variaban según el nivel de ingreso mensual. A partir del nuevo esquema, el beneficio se otorga mediante una cantidad fija, siempre que el salario no exceda el umbral establecido.

Nueva mecánica del subsidio al empleo 2024

El SE 2024 introdujo un cambio estructural importante: la eliminación de la tabla variable y su sustitución por una cuota fija mensual. Esta cuota equivale al 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización. Para el ejercicio 2024, la UMA mensual se fijó en $3,300.53 pesos. Aplicando el porcentaje definido por la autoridad fiscal, el subsidio mensual quedó establecido en $390.00 pesos, resultado de un redondeo aplicado al cálculo. Este beneficio se aplica de manera uniforme a las personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no excedan los $9,081.00 pesos.

Concepto Dato aplicable Porcentaje del subsidio 11.82% de la UMA mensual UMA mensual 2024 $3,300.53 Subsidio mensual 2024 $390.00 Ingreso máximo para aplicar el subsidio $9,081.00 mensuales

Relación con el subsidio al empleo de 2013

El esquema de 2024 no elimina por completo el subsidio previsto en el decreto de diciembre de 2013, que acompañó la entrada en vigor de la Ley del ISR vigente. En realidad, el SE 2024 opera como una alternativa opcional, lo que implica que puede aplicarse en sustitución del mecanismo anterior. Este diseño busca adaptarse a un entorno laboral distinto, marcado por incrementos sostenidos al salario mínimo y por una política pública orientada a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El papel de la UMA en el cálculo del subsidio

La Unidad de Medida y Actualización es un indicador económico que se ajusta anualmente con base en la inflación registrada durante el año inmediato anterior. Debido a que la inflación anual se conoce una vez iniciado el ejercicio, la UMA se actualiza hasta el mes de febrero, y su nuevo valor entra en vigor a partir del día 1 de ese mes. Esta característica explica por qué algunos beneficios fiscales vinculados a la UMA, como el Subsidio al Empleo, pueden mantenerse sin cambios durante el primer mes del año siguiente.

Qué se sabe del subsidio al empleo para 2026

Para el ejercicio 2025, el monto del subsidio al empleo fue fijado en $474.94 pesos mensuales. Este valor continuará aplicándose durante enero de 2026, ya que la actualización de la UMA ocurre hasta febrero. Será precisamente en febrero de 2026 cuando se conozca el nuevo valor de la UMA y, en consecuencia, el monto actualizado del subsidio equivalente al 11.82% de dicho indicador. Hasta ese momento, no es posible determinar con precisión el importe definitivo que aplicará durante el resto del ejercicio.

Implicaciones prácticas para empleadores y trabajadores

La adopción de una cuota fija simplifica la administración del subsidio en nómina, reduce errores de cálculo y brinda mayor certidumbre a las personas trabajadoras sobre el beneficio que recibirán mes a mes. Para los patrones, el cambio también implica ajustes en los sistemas de nómina y en la correcta identificación de los trabajadores que cumplen con el límite de ingresos establecido, a fin de aplicar el subsidio de forma adecuada y conforme a las disposiciones fiscales vigentes.