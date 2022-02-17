A través de redes sociales contribuyentes se quejaron por los errores en los aplicativos del SAT Las personas físicas y morales tienen como fecha límite los días 17 de cada mes para presentar sus declaraciones de pagos provisionales a cuenta del Impuesto sobre la Renta (ISR) y definitivas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, algunos contribuyentes están teniendo diversos problemas e inconsistencias con los aplicativos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que les ha impedido cumplir con su obligación.

El SAT da prórroga

Sin reconocer los errores en su plataforma de declaraciones, el Servicio de Administración Tributaria informó ayer que otorgó una prórroga para presentar las declaraciones del mes de enero hasta el próximo 21 de febrero del presente año. La autoridad dijo que la ampliación del plazo límite es por “la saturación de los sistemas de declaraciones debido al gran incremento en la demanda del servicio por los contribuyentes”.

Problemas para presentar declaración del RESICO

La principal problemática que han experimentado los usuarios es que al ingresar los “Datos principales de la declaración” no se habilitan algunas de las obligaciones a declarar, después de seleccionar el “Tipo de declaración”. Por otro lado, el mismo sistema indica que, para avanzar, “Debe haber al menos un registro de IVA retenciones”. En este caso no es posible ingresar un acto aleatorio e ingresar valores en cero. Asimismo, en el apartado “Pago” se presenta el campo de “Subsidio al empleo”, independientemente de que el contribuyente tenga o no trabajadores, y el valor no puede permanecer en cero.

Quejas de los contribuyentes sobre el nuevo aplicativo

A través de Facebook, en El Contribuyente, lanzamos una pregunta a nuestros seguidores para conocer los problemas que han tenido al presentar su declaración en la nueva aplicación del RESICO. A continuación, te compartimos algunos de los comentarios más detacados: Miguel Montiel “Para régimen general solamente carga la opción de IVA, no aparece ISR ni demás obligaciones. Para RESICO PM no carga datos para compensaciones de saldo a favor inferior a 2020”. Joel Gutiérrez Urtiz “ISR personas Morales con la opción de acumulación de ingresos no carga dicha obligación”. Luis Rosales “No se carga la obligación del ISR en ninguna plataforma tanto para PF como para PM, en síntesis creo todo deriva de la actualización a RESICO”. Aldo Boca “En declaraciones y pagos persona física actividad empresarial y profesional, no me permitía compensar saldo a favor de ISR, espere 10 días hasta que habilitó el campo”. Carlos Carrizales “No se puede presentar el ISR de actividad empresarial y profesional, de 2022 ni complementarias de periodos anteriores, para los que tiene el estímulo de zona fronteriza”. Anna Aguirre “RESICO no deja enviar marca error, ya intente en varios navegadores y nada”. Carlos López T “En la sección de sueldos y salarios no tengo subsidio por consiguiente se pone cero y no deja avanzar en la presentación de la declaración hasta que haya una cantidad mayor a cero... “. Lu Linares “No me permite presentar la declaración le mensual del IVA”. Jesús****A Castañeda “En ISR RESICO PF me pide a fuerzas que capture el dato de Subsidio al empleo, que debe ser mayor que cero, le puse un peso para salir adelante”.