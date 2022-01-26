Una senadora presentó una iniciativa para garantizar y ampliar el derecho a las vacaciones de las personas trabajadoras. La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso reformar el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de incrementar el periodo vacacional mínimo al que tienen derecho las personas trabajadoras. La propuesta, enviada para su análisis al Senado de la República, busca que las personas trabajadoras que tengan más de seis meses de servicios en una organización disfruten de 10 días laborables de vacaciones pagadas. Asimismo, la iniciativa plantea que una vez cumplido un año y seis meses de servicio, los días de vacaciones aumenten en dos días laborables, hasta llegar a dieciséis días, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cuatro de servicio. “Las vacaciones tienen por objeto que la persona trabajadora se libere del estrés causado por el trabajo, pueda convivir con su familia, pueda ejercer sus derechos al descanso, al ocio, al crecimiento personal. Durante este periodo, las y los trabajadores pueden realizar actividades que se les imposibiliten durante los días en que no se encuentran de vacaciones”, resaltó la senadora.

El patrón no podrá negar el derecho al descanso

Por otra lado, la reforma también establece nuevas disposiciones para evitar que el derecho al descanso les sea negado a los trabajadores, prohibiendo a los patrones la posibilidad de evitar que las personas tomen sus vacaciones. “Se establecen candados al patrón para que no pueda hacer nugatorio el ejercicio del presente derecho. Es decir, no podrán negarlas a menos que se ponga en riesgo la viabilidad económica de la empresa”, de acuerdo con la iniciativa.

Las vacaciones deberán dividirse para no afectar el funcionamiento de la empresa

Sin embargo, para evitar que las vacaciones afecten la operatividad de la empresa o el centro del trabajo, la propuesta contempla que los periodos vacacionales no excedan los cinco días laborables, de tal manera que los días se distribuyan en dos o más períodos. “Debemos continuar trabajando por los derechos de las personas trabajadoras, quienes son un elemento esencial de la producción. Sin ellas, simplemente no la habría. Las vacaciones brindan la oportunidad de distraerse, de pasar tiempo de calidad con la familia, de leer, de salir de viaje o la realización de cualquier actividad que, por falta de tiempo, no se pueden realizar”, concluyó Geovanna Bañuelos. Puedes ver el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo aquí / Fecha de publicación: jueves 9 de diciembre de 2021.

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