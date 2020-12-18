Es importante saber si tienes CFDI de factureras, pues la autoridad podría tomar represalias, lo que podría incluir hasta la cárcel. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el serv...

Es importante saber si tienes CFDI de factureras, pues la autoridad podría tomar represalias, lo que podría incluir hasta la cárcel. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó el servicio de verificación de facturas, de tal forma que a partir del viernes 18 de diciembre de 2020 podrás saber si el emisor de la misma es una facturera, o emisor de facturas que amparan operaciones inexistentes.

A partir del 18 de diciembre se actualizará el Servicio de verificación de facturas.#VerificaTuFactura y conoce más aquí 👇https://t.co/hxkoBBTEQE pic.twitter.com/SiOkl4a1PN — SATMX (@SATMX) December 17, 2020

Usar el aplicativo es bastante sencillo. Únicamente hay que entrar a esta liga ereintroducir el folio fiscal, así como el RFC del emisor y el receptor de la factura. Adicionalmente hay que introducir el número que aparezca en la imagen captcha y hacer clic en el botón que dice Verificar CFDI.

¿Por qué es importante verificar que tus proveedores no estén en las listas del SAT?

Cuando el SAT determina que una empresa es una facturera, los comprobantes fiscales emitidos por esta empresa pierden efectos fiscales, por lo que el contribuyente que tenga CFDI emitidos por ésta no podrá usarlos para deducir gastos u obtener devoluciones de IVA. Asimismo, es posible que la autoridad determine que las empresas hacen uso de estos comprobantes fiscales son EDO, o empresas que deducen comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Al estar en este supuesto, es posible que la autoridad tome medidas en su contra, como la cancelación del certificado de sello digital (CSD), con lo que el contribuyente ya no podrá emitir sus propias facturas. El contribuyente considerado EDO tiene 30 días para demostrar la materialidad de las operaciones. En caso de no poder hacerlo, la autoridad le requerirá que corrija su situación fiscal, presentando las declaraciones complementarias pertinentes y pagando lo que deba.

Se puede castigar con con cárcel

Hacer uso de facturas que amparan operaciones inexistentes puede ser castigado con cárcel, pero para ello es necesario que el monto de lo defraudado al fisco supere los 7.8 millones de pesos.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.