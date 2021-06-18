El impuesto global y las tasas efectivas de ISR publicadas por el SAT buscan la recaudación de grandes contribuyentes. Hace unos días, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que México podría incorporar el impuesto corporativo propuesto por el G7 (integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). La iniciativa podría formar parte del presupuesto para 2022. Recientemente, el G7 anunció un acuerdo para imponer un impuesto mínimo internacional para las empresas trasnacionales. Este acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa implementarse en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo del G7 establece una tasa impositiva global mínima de al menos un 15% a grandes empresas digitales como Google y Amazon. Yorio también explicó que hay hasta 100 empresas que podrían ser gravadas con el impuesto corporativo en México. Además, si los legisladores pueden establecer un marco operativo, la nueva ley podría discutirse para el Paquete Económico de 2022.

Para que el impuesto funcione se debe implementar también en el G20

Por su parte, el G20, de cuyo grupo es miembro México, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo análogo en verano de este año. Sin embargo, funcionarios cercanos a las pláticas han dicho que octubre podría ser una fecha más realista. En entrevista con Reforma, Jaime Espinosa de los Monteros, socio de Hogan Lovells, dijo que la participación del G20 es necesaria para que el impuesto funcione. La participación de estos países implicaría mayor recaudación; además, en el caso de México, parece que la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya se está enfocando en los mismos contribuyentes. Hay que recordar que esta semana se dieron a conocer los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a cuarenta actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. La idea es que los contribuyentes comparen sus tasas efectivas con las publicadas por el SAT. Si hay mucha diferencia, deben hacer autocorrecciones para evitar auditorías. De acuerdo con Espinosa, esto demuestra que el SAT quiere acomodar el impuesto global.

¿Qué podría cambiar en México?

En entrevista con Bussines Insider, Adrián García, coordinador del área de ingresos e impuestos del CIEP, dijo que en México se cobra una tasa de 30% a corporativos. Sin embargo, la tasa efectiva es menor debido a las deducciones. Una de las ventajas de México es que no se considera un paraíso fiscal, entonces, no hay riesgo de que las empresas se vayan del país por un aumento en los impuestos. Según García, México podría salir beneficiado por cobrar una diferencia a las empresas que lleven sus utilidades a otros países. Con información de Reforma y Bussines Insider https://www.reforma.com/ayudara-a-mexico-impuesto-global-a-empresas/ar2204140 htps://businessinsider.mx/implicaciones-para-mexico-adopta-impuesto-global-transnacionales/

Suscríbete aEl Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestrocanal de YouTube.