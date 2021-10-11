Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aclaró que no hay una propuesta para cobrar un impuesto a los depósitos en efectivo El rumor de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias es falso, aseguró la propia jefa del organismo, Raquel Buenrostro. Esta información se generó a raíz de la propuesta que Hacienda incluyó en el Paquete Económico 2022 de que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente, como se maneja actualmente. “Eso es completamente falso, el SAT no cobra impuestos por depósitos en efectivo desde hace muchísimo tiempo, eso es falso, no existe y no se incorporó en la miscelánea. Lo que se propuso es que cuando Hacienda está buscando a quien no pague impuestos, normalmente la gente los evade porque no pide facturas, pero si recibe dinero, porque hay comercio, hay transacciones y recibe el dinero en efectivo, para eso estamos haciendo auditorías, pero ya es un a un porcentaje muy pequeño de la población. Si los que deberían de pagar impuestos son 70 millones, nosotros revisamos a 10 mil personas”, dijo la titular del fisco a Milenio. Agregó que para atacar el uso de efectivo están cruzando la información de lo que los contribuyentes declaran con los depósitos bancarios, sin embargo, eso ya es una revisión más específica y ya se practicaba desde hace años. “… las instituciones financieras nos deben de dar la información de los depósitos en efectivo de manera anual, lo único que estamos cambiando es la periodicidad, la frecuencia, en lugar de ser anual ahora va a ser mensual, porque ahora las auditorías las hicimos más ágiles”, comentó.

Con información deCD Noticias y Milenio https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/sat-niega-que-vaya-a-cobrar-impuesto-por-depositos-en-efectivo-en-bancos/portada https://www.milenio.com/negocios/encargo-amlo-miscelanea-fiscal-confianza-buenrostro

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