El dictamen pasó por comisiones casi sin modificaciones, pues acordaron las fracciones parlamentarias acordaron que las reservas serán presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados. Las comisio...

El dictamen pasó por comisiones casi sin modificaciones, pues acordaron las fracciones parlamentarias acordaron que las reservas serán presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados. Las comisiones del trabajo y previsión social y la de hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados entraron en receso de cuatro horas, con el objetivo de corregir "algunas fallas" en el dictamen que podría eliminar la subcontratación laboral de la ley mexicana. Tras la discusión, el dictamen pasó con 50 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. El único cambio que sufrió fue la prohibición expresa del uso del outsourcingen las dependencias del gobierno federal, excepto en los casos en que las empresas estén registradas en el padrón que se creará para este fin, tratándose para servicios u obras especializadas. La modificación dice lo siguiente:

"Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo".

De momento esta fue la única modificación, pues las fracciones parlamentarias acordaron que las reservas serán presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados, al que fue turnado el dictamen.

La modificación aprobada la propuso el presidente de la comisión del trabajo y previsión social, el diputado morenista Manuel Baldenebro. Asimismo se agrega un artículo décimo transitorio, exige que las dependencias que implementarán la reforma hagan lo necesario para que los gastos necesarios se limiten al presupuesto aprobado para cada una, sin necesidad de recurrir a recursos adicionales: "Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente Decreto, realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobada a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el presupuesto regularizable de éstas para el presente ejercicio fiscal ni posteriores".

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